Holding Absence: kündigen UK/EU-Tour für November/Dezember mit As It Is an

Holding Absence: kündigen UK/EU-Tour für November/Dezember mit As It Is an

Die Alternative Rocker Holding Absence denken gar nicht daran, abzubremsen, und bestätigen heute weitere Tourtermine für Europa als Support von Pop Punk-Legenden As It Is im November/Dezember 2018! Hauptsupport wird das St. Alban Quintett Trash Boat sein, die Kanadier Courage My Love werden Opener der Shows sein.

Lucas Woodland (Gesang) kommentiert: „Wir freuen uns sehr mit unseren Freunden As It Is, Trash Boat & Courage My Love im kommenden Winter auf The Great Depression Tour zu gehen. Wir sind sehr gespannt, wie es wird, wenn wir für eine andere Zuhörerschaft als sonst für uns üblich spielen, um zu zeigen, woran wir das Jahr über so gearbeitet haben!“

Tickets werden ab Freitag, 1. Juni um 10 Uhr hier verfügbar sein.

The Great Depression Tour

w/ As It Is, Trash Boat, Courage My Love

18.11. B Antwerp – Trix

19.11. NL Amsterdam – Melkweg

21.11. D Hamburg – Logo

22.11. D Cologne – Luxor

23.11. F Paris – La Boule Noire

25.11. UK Bristol – Thekla

26.11. UK Edinburgh – The Liquid Room

28.11. UK Manchester – O2 Ritz

29.11. UK Birmingham – O2 Institute

01.12. UK London – O2 Forum Kentish Town

Weiter Live-Termine von Holding Absence:

Summer 2018 Tour

w/ Being As An Ocean

01.06. D Bremen – Tower

03.06. D Hanover – Faust

04.06. D Aachen – Musikbunker

05.06. D Karlsruhe – Die Stadtmitte

07.06. A Innsbruck – p.m.k.

11.06. F Nantes – La Scène Michelet

12.06. B Antwerp – Zappa

15.06. PL Zdunska – Variete

16.06. D Göttingen – einsB

19.06. H Budapest – Dürer Kert

20.06. D Nuremberg – Z-Bau

21.06. A Dornbirn – Conrad Sohm

22.06. F Douai – Red Studio

23.06. D Dusseldorf – Stone im Ratinger Hof

26.06. D Wiesbaden – Schlachthof

27.06. D Siegen – Vortex Surfer

06.07. UK Newport – Le Pub

13.07. UK Cheltenham – 2000 Trees Festival

14.07. UK Bridgwater – The Cobblestones

15.07. UK Manchester – Beyond Fest

27.07. UK Derbyshire – Y Not! Festival

01.09. UK Nottingham – Macmillan Fest

20.10. UK Sheffield – Festivile

Obwohl Holding Absence erst seit Mitte 2016 als Band unterwegs sind, konnten sie sich bereits einen Namen in der sich stets entwickelnden UK-Rockszene machen. Gerade mal 6 Monate nach ihrer Gründung unterzeichneten sie bereits einen Vertrag mit Sharp Tone Records, wo sie dann ein fantastisches Jahr 2017 feiern konnten mit der Veröffentlichung ihrer 7″-Single Permanent/Dream Of Me sowie mit den beiden Tracks Penance und Heaven Knows.

Während der letzten zwei Jahre haben sie bereits an der Seite einiger junger Ausnahmetalente aus den UK gespielt, darunter Loathe, Casey, WSTR, Blood Youth, u.v.m. und waren Support von nationalen wie internationalen Rock-Veteranen, z. B. Young Guns und Being As An Ocean.

In 2018 erwartet sie noch einiges mehr, denn sie sind nicht nur als „Best UK Breakthrough Band“ bei den Heavy Music Awards nominiert, sondern werden im Sommer auch auf zahlreichen namenhaften Festivals auftreten und zudem Being As An Ocean auf ihrer intensiven Europatour im Juni begleiten. Ihre letzte Veröffentlichung war die gemeinsame Split-EP This Is As One mit Labelkollegen Loathe, die je zwei brandneue Studiotracks der beiden Bands beinhaltet. Seitdem touren sie als Support unaufhaltsam durch die UK und darüber hinaus. Produziert, aufgenommen und gemixt wurde This Is As One von George Lever in den G1 Productions in Wells, UK.

Holt Euch die EP hier.

Mehr zu This Is As One:

Loathe – White Hot No video: https://youtu.be/srGBy5HPiSQ

Loathe –Servant And Master [AUDIO]: https://youtu.be/VA9r0V4qzko

Holding Absence – Saint Cecilia No video: https://youtu.be/9M_118O04o4

Holding Absence – Everything No video: https://youtu.be/flEpHUztcnc

Loathe/H.A. – your thoughts on… #1: https://youtu.be/dlc3n3F87Ls

Loathe/H.A. – your thoughts on… #2: https://youtu.be/b4QEDqhNRik

Loathe/H.A. – talk band style: https://youtu.be/rjjOPRehP_U

Loathe/H.A. – talk lyrics: https://youtu.be/bXEhleLLZ4E

Loathe/H.A. – talk heavy music: https://youtu.be/FWheN5-YBjg

Loathe/H.A. – talk UK music scene: https://youtu.be/nNA_K7bOAqQ

Loathe/H.A. – shopping challenge: https://youtu.be/hcHOoBSIN6Y

Weitere Infos:

www.thisisasone.com

https://www.facebook.com/Holdingabsence

Kommentare

Kommentare