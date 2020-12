Hollywood Undead: laden zum Streaming-Event am 18.12.2020 ein

Letzten Freitag erschein endlich das neue Hollywood Undead–Album New Empire, Vol. 2 via BMG/Dove & Grenade.

New Empire, Vol. 2 wurde von Matt Good (Asking Alexandria, Sleeping With Sirens) produziert und enthält Tracks wie den Genre-übergreifenden Hit Tech N9ne, YouTube-Aufrufe) mit freundlicher Unterstützung von Jacoby Shaddix (Papa Roach) und Spencer Charnas (Ice Nine Kills) und nicht zuletzt ihren neuesten Smash-Hit wurde von) produziert und enthält Tracks wie den Genre-übergreifenden Hit Idol feat. Heart Of A Champion (fast 5 Millionen weltweite Streams und 1,5 Millionen-Aufrufe) mit freundlicher Unterstützung von) und) und nicht zuletzt ihren neuesten Smash-Hit Gonna Be Ok

Der erste Part des zweigeteilten New Empire-Doppelalbums mit dem Titel New Empire, Vol. 1 wurde im vergangenen Februar veröffentlicht. Aus dem Longplayer gingen gefeierte Hits wie Already Dead, Time Bomb, Heart Of A Champion oder Nightmare hervor.

Zudem schmeißen die LA Party-Legenden am 18.12. eine wilde Live-Streaming House-Party. Gefilmt und Produziert von Danny Wimmer wird die Band sowohl ihre Klassiker, wie auch Songs vom kommenden neuen Album New Empire Vol. 2 performen, Gäste und weitere Überraschungen sind zudem geplant.

Johnny 3 Tears kommentiert: “While we can’t get everyone together in a venue to party, we wanted to do the next best thing and host a night they’ll never forget – but won’t remember the next day.”

Den Trailerzur Party gibt es hier zu sehen:

Quelle: Starkult