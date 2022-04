Hollywood Undead: veröffentlichen neue Single und Musikvideo

An dem Tag, der zum inoffiziellen Feiertag der Band geworden ist (20.04,), hat das Platin-zertifizierte Quintett Hollywood Undead einen brandneuen Song und ein Musikvideo mit dem Titel Wild In These Streets veröffentlicht, die jetzt über BMG erscheinen. Der wütende neue Song und das stilisierte Video zeigen den Fans eine ganz andere Seite der neuen Musik der Band als die vorherige Veröffentlichung Chaos, die beide vom noch anzukündigenden kommenden Album stammen, und diesmal den Aufstieg der Band in den wilden Straßen von Los Angeles zeigen. Das Video zeigt Fotografien aus den Archiven des bandeigenen Funny Man, arrangiert in einer cleveren lyrischen Ode an die Zeit, als die Band Wild In These Streets lief.

Über den neuen Track sagt Johnny 3 Tears: „Wild In These Streets ist ein Song über das Aufwachsen in L.A., als wir Kinder waren, und diese Umgebung war wie ein Pulverfass. Wir wollten die Düsternis einfangen, aber auch die Lebendigkeit, die dahinter steckt.“

Hollywood Undead haben kürzlich die Kill The Noise North American Tour mit Papa Roach und Bad Wolves abgeschlossen. Tickets für alle kommenden Termine sind ab sofort auf der Website erhältlich. Infos dazu sind unterhalb vom Video!