HOLLYWOOD UNDEAD haben zu „Gotta Let Go„, der Nachfolgesingle ihres aktuellen Albums „FIVE“ (27.10.2017; BMG), ein neues Video veröffentlicht. Neben einem starken Storyanteil besticht der Clip vor allem durch die gewohnt beeindruckende Performance.

Sänger und Bassist Johnny 3 Tears kommentiert:

“We wanted the ‘Gotta Let Go’ video to be a visceral experience about letting go of something we all have to part with in the end. Our mortality is what gives life its defining purpose. It’s our greatest gift and our greatest cross to bear. We wanted to capture that delicate legacy in our own way, and this video was our interpretation of life…and its inevitable ending.”

„Gotta Let Go“ zeigt überdies ein weiteres Mal, wie sich HOLLYWOOD UNDEAD in der Vergangenheit immer mehr zum Melodischen entwickelt haben.

Der Song ist hier erhältlich. Weitere neue Tracks sollen im Laufe der nächsten Monate veröffentlicht werden.

Kommentare

Kommentare