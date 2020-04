HOSTAGE: Veröffentlichen Neue Single „Rebellion“

Bereits seit dem Jahr 2016 beschallen die Jungs von Hostage nicht nur die Gegend um Aachen herum mit ihrem Metalcore. Ich habe sie im März vergangenen Jahres bei einer Show in Dorsten entdeckt und war doch sehr beeindruckt, wie cool und lässig sie ihren Auftritt absolviert haben, obwohl der Laden leider ziemlich leer war. Auch danach war es immer wieder ein Vergnügen, die Jungs bei ihrem Treiben auf den verschiedenen Bühnen zu beobachten.

Nach ihrer selbstbetitelten EP und einer Single aus dem vergangenen Jahr wollen sie es jetzt richtig wissen und haben für den 24.04. die Veröffentlichung ihrer Single Rebellion angekündigt. Die Frage, ob ich dazu ein paar Worte schreiben möchte, habe ich natürlich gern mit „ja“ beantwortet. So bringt Rebellion also schon seit geraumer Zeit meine Festplatte zum Vibrieren. Ich hatte ja irgendwie alles und nix erwartet, aber was die Jungs da jetzt raushauen, ist tatsächlich richtig geil. Wenn ich eine Note geben würde, was wir ja für Singles eher nicht tun, würde ich hier glatt die 10 hochhalten.

Sehr fett produziert mit geilen Riffs, tiefer gestimmten Gitarren, ordentlich Bass und großartigem Schlagzeug wartet nicht nur die Instrumentenfraktion mit der besten Leistung auf, die ich bislang von Hostage gehört habe. Auch Noah hat ordentlich zugelegt und wird streckenweise mit dickem Backgroundchor bestens in Szene gesetzt.

Wenn das schon mal der erste Appetithappen für eine EP oder gar ein Album sein sollte, dann darf jeder Metalcore-Fan sehr gespannt sein, was da aus der Stadt nahe der Grenze zu Belgien noch so kommt. Bislang gibt es leider nur einen Teaser, aber bis zum 24.04. ist es ja nicht mehr allzu lange. Unbedingt fett im Kalender markieren und dann die Lautstärkeregler auf Anschlag!

https://www.facebook.com/HOSTAGE.DE/videos/1133158533697404/

Hier noch mal alle wichtigen Infos im Überblick:

Artist: Hostage

Herkunft: Aachen, Deutschland

Single: Rebellion

Genre: Metalcore

Release: 24.04.2020

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/HOSTAGE.DE/

Bandmitglieder:

Gesang – Noah Müller

Gitarre – David Fuß

Gitarre – Nico Ruddies

Bassgitarre – Timo Bartsch

Schlagzeug – Marvin „Mürv“ Ruddies