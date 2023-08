Hyperdose: die amerikanische Active Rock Band hat ihren neuen Song „Not Ready To Die“ veröffentlicht

Hyperdose veröffentlichen am 11.08.2023 Not Ready To Die von ihrer kommenden EP. Angeführt von dem ehemaligen Frontmann von Blacklite District, Roman James, repräsentiert Hyperdose den Archetyp des zeitgenössischen Hard Rock, der aus harten Klängen und plötzlichen melodischen Wendungen besteht. Ihre neue EP, die am 31.08.2023 erscheint, wurde im Aphotic Studios in Derby, Kansas, aufgenommen und von Chris Dawson produziert, bekannt für seine Arbeit mit Bands wie Seasons After, Saul, Gears, Shallow Side, Ovtlier und Any Given Sin.

Den Song Not Ready To Die könnt ihr direkt hier anhören: https://soundcloud.com/hyperdosemusic