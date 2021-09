Ice Nine Kills: neues Album „The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood“ via Head of PR verfügbar

Ice Nine Kills sind mit ihrem neuen Release The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood zurück!

Am 15.10.2021veröffentlichen die Fearless/Spinefarm Artists das neue 14-Track starke Studioalbum, auf dem auch einige Feature-Künstler wie Jacoby Shaddix (Papa Roach), Brandon Saller (Atreyu), Ryan Kirby (Fit For A King) und Buddy Nielsen (Senses Fail) vertreten sind.

„Getreu der Tradition von Horror-Franchises gibt es immer eine Fortsetzung … The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood tritt in die blutigen Fußstapfen seines Vorgängers und zollt 13 weiteren der grausamsten Geschichten Tribut, die jemals die Leinwand zierten. In diesem neuesten INK-Angebot wird das letzte Album und die Videoserie als ein Werk der Fiktion dargestellt. Die neue Storyline versetzt die Band in eine brutale Tötung in der realen Welt“. Die einzigen Spuren des Verbrechens sind 13 Songs, die der mutmaßliche Mörder hinterlassen hat … Wir können es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen und euch in dem düsteren Gemütszustand willkommen zu heißen, der bald auf der ganzen Welt als „Horrorwood“ bekannt sein wird“, sagt die Band.

Wie die untoten Slasher, die in ihren Songs gefeiert werden, kehren Ice Nine Kills mit The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood zurück, einer Fortsetzung ihres Nr.-1-Billboard-Hard-Rock-Albums The Silver Scream in gruseligen Filmausmaßen. Welcome To Horrorwood ist eine frische, blutige Hommage an die VHS-Zelluloid-Klassiker, von denen Sänger Spencer Charnas schon in jungen Jahren besessen war, mit einer teuflischen neuen Wendung.

Ice Nine Kills machen Musik, die sowohl zeitlos als auch zeitgemäß ist, und mischen Metal, Hardcore und Punk mit zugänglicher Power. Neue Hardrock-meets-Horror-Hymnen wie Hip to be Scared, Assault & Batteries und Take Your Pick zeugen von Spencers Faszination für den Schrecken, seiner Besessenheit von der Popkultur und seiner Expertise für unausweichlich verrückte melodische Hooks und clevere Wortverdrehungen.

Man stelle sich ein Album vor, das zu gewalttätig und exzessiv ist, um es zu veröffentlichen, krankhaft süß mit erdrückenden Refrains und lähmenden Breakdowns, das von einem plötzlich ängstlichen Fearless Records in ein Regal gestellt wird, damit es sie nicht belastet. Das ist die Welt, die sich Welcome To Horrorwood ausmalt, eine Welt, in der Charnas der Hauptverdächtige im Mordfall seiner Verlobten ist, und das Werk, das er ausgestellt hat, dient als belastender Beweis. Und es ist die Einführung von The Silence, einem brandneuen Slasher für das Zeitalter von Spencers Schöpfung.

Drew Fulk (A Day To Remember, As I Lay Dying, Emmure) produzierte The Silver Scream und kehrte zurück, um an The Silver Scream 2: Welcome to Horrorwood mitzuarbeiten. Zu den Gästen des Albums gehören Jacoby Shaddix (Papa Roach), George „Corpsegrinder“ Fisher (Cannibal Corpse), Brandon Saller (Atreyu), Ryan Kirby (Fit For A King) und Buddy Nielsen (Senses Fail). Spencers langjähriger lyrischer Partner Steve Sopchak und Multi-Instrumentalist Francesco Ferrini kehren ebenfalls zurück.

Die im Stil einer True-Crime-Dokumentation erzählte Geschichte von Opening Night … geht direkt in den ersten richtigen Song über, Welcome To Horrorwood, der die Bühne für einen neuen ikonischen Slasher im Pantheon der Popkultur bereitet und eine Präsentation der „Beweise“ gegen Spencer vorbereitet. Eine Kiste mit Videos, die im Haus des Sängers gefunden wurde, enthüllt eine neue Ladung von Mythen, die an die filmischen Musen von The Silver Scream erinnern und die dieses Mal vielleicht zu einem grausamen Mord im wirklichen Leben inspiriert haben.

Jeder neue Song ist ein wenig subversiver als der letzte und bietet eine immersive und eskapistische Albtraumreise. Dan Sugarman (Gitarre/Gesang), Ricky Armellino (Gitarre/Gesang), Patrick Galante (Schlagzeug) und Joe Occhuiti (Bass/Gesang) sind die aktuellen Mitstreiter von Charnas, der die Band in den frühen 2000er Jahren als Teenager gründete. Die international als Ice Nine Kills operierende Band hinterlässt bei ihren Auftritten eine Spur von lächelnden Gesichtern und schwelenden, düsteren Gedanken.

Ice Nine Kills verwischen die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion und nehmen dabei Hollywood auf die Schippe – mit einer Satire, die Patrick Bateman in nichts nachsteht. „Stardom’s just an afterthought for all those stabbed in the backlot, piled up and left to rot“, heißt es im Titelstück. „Wie wär’s mit einer Einleitungssequenz?“

Horrorwood mischt die mitreißenden Refrains, die witzigen Texte und die Post-Metalcore-Riffs, die das Markenzeichen der Band sind, wie in der Top-10-Mainstream-Rock-Single A Grave Mistake und dem Top-20-Hit Savages zu hören. Wie sein Vorgänger generationsübergreifende Horrorklassiker wie A Nightmare On Elm Street, Friday The 13th und The Shining verarbeitete, entfesselt The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood eine neue Hölle.

Ice Nine Kills zelebrieren mit dekadentem, hinterhältigem und wahnwitzigem Humor die dunkelsten Seiten der Popkultur und erschaffen auf Welcome To Horrorwood und The Silver Scream eine Bibliothek voller Schundromane und kultigem Horror. Die kreative Verbindung von Musik und Fiktion begann mit dem Top-5-Hardrock-Album Every Trick In The Book der Bostoner Band, das die Themen der drei Vorgängeralben mit literarisch angehauchten Tracks auf eine neue Ebene brachte.

Hilflose Teenager und Behörden, übernatürliche Kräfte, maskierte Killer und „Final Girls“ waren in den schockierenden, blutgetränkten Songs von The Silver Scream zu finden. Jedes Stück konzentrierte sich auf einen anderen Horrorklassiker, darunter The American Nightmare (A Nightmare on Elm Street), Thank God It’s Friday (Freitag der 13.), Stabbing in the Dark (Halloween) und IT Is The End (It). Für die 2020 erscheinende Undead & Unplugged: Live from the Overlook Hotel-EP nahm die Band an dem Ort auf, der in Stanley Kubricks The Shining verwendet wurde, was die Inspiration für Enjoy Your Slay war, in dem Kubricks Enkel Sam mitspielt.

Schon in den Anfängen der Highschool-Pop-Punk-Band Ice Nine Kills beschäftigten sich die Musiker mit Horrorbildern. Als kleiner Junge fühlte sich Charnas vom Horror-Gang seiner örtlichen Videothek angezogen, die sich in dem Supermarkt befand, in dem seine Mutter einkaufte. „Ich starrte auf die Hüllen von Filmen wie Sleepaway Camp und Silent Night, Deadly Night„, erinnert er sich. „Ich war besessen vom Horror. Meine Eltern waren damit einverstanden. Um Halloween herum lief ich als Michael Myers durch die Nachbarschaft. Es war die Idee, dass, wenn ich das Monster war, das Monster mich nicht kriegen konnte.“

The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood– Tracklist:



1 Opening Night …

2 Welcome To Horrorwood

3 A Rash Decision

4 Assault & Batteries

5 The Shower Scene

6 Funeral Derangements

7 Rainy Day

8 Hip To Be Scared (ft. Jacoby Shaddix of Papa Roach)

9 Take Your Pick (ft. Corpsegrinder of Cannibal Corpse)

10 The Box (ft. Brandon Saller of Atreyu and Ryan Kirby of Fit For A King)

11 F.L.Y. (ft. Buddy Nielsen of Senses Fail)

12 Wurst Vacation

13 Ex-Mørtis

14 Farewell II Flesh



Ice Nine Kills – Line-Up

Spencer Charnas – Gesang

Ricky Armellino – Gitarre

DanSugarman – Gitarre

Joe Occhiuti – Bass

Patrick Galante – Schlagzeug

Find Ice Nine Kills online:

www.iceninekills.com