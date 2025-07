Igarka: kündigen ihre Debüt-EP „Dopamine Ocean“ für Oktober 2025 an

Die Band Igarka freut sich, ihre Debüt-EP Dopamine Ocean vorzustellen. Diese EP zeigt die ersten Songwriting-Experimente der Band, die bereits an einem vollständigen Album arbeitet. Die Songs vereinen Einflüsse aus Shoegaze, Post-Hardcore und Metal, während sie dank der stimmlichen Fähigkeiten von Aisja Baglioni stets eine melodische Note beibehalten. Zu den Themen der Texte gehören das zunehmende Misstrauen in die Zukunft und die Schwierigkeiten, in einer immer komplizierteren und bedrohlicheren Welt mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Die EP wurde vollständig von der Band produziert und aufgenommen: Die Gitarristen Luca Pasini und Simone Succi waren für das Mixing und Mastering verantwortlich.

Die Musik hat Igarka in Eigenarbeit geschrieben, die Texte stammen von Aisja Baglioni, Luca Pasini und Elisabetta Paglierani. Die Drums wurden in den Woodoo Sound Labs in Longiano (Italien) aufgenommen, mit wertvoller Unterstützung von Guido Balestri.

Igarka wurde 2023 in der Region Romagna in Italien gegründet. Im folgenden Jahr begannen sie mit Auftritten und machten sich schnell in der lokalen Szene einen Namen. Ihre Musik wird von Metal-Bands wie Deftones und Baroness inspiriert, aber auch von Post-Hardcore und Shoegaze. Die Debüt-EP Dopamine Ocean erscheint im Oktober 2025.

Igarka sind:

Aisja Baglioni – Lead-Gesang

Luca Pasini – Gitarre, Backing-Gesang, Keyboards, Mixing

Simone Succi – Gitarre, Mastering

Elisabetta Paglierani – Bass, Artwork

Giorgio Puzzarini – Schlagzeug

Igarka online:

https://www.instagram.com/igarka.music/