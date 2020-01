Igorrr: enthüllen Details zum neuen Album „Spirituality And Distortion“

Am 27. März werden Igorrr ihr neues Album Spirituality And Distortion via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Ausblick auf das Album bietet die erste Single Very Noise, zu welche ein Video angefertigt wurde, das ihr euch hier ansehen könnt:

Spirituality And Distortion kann dort in diesen Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– box set (digipak CD, pink vinyl, cassette, 48-page artbook, puzzle, pendant – EU exclusive – limited to 1000 copies)

– „Magma“ – red / black marbled vinyl (US exclusive – limited to 1100 copies)

– „Smoke“ – clear w/ black smoke vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

– „Ink and Paint“ – black w/ white edge marbled vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

– „Tiger’s Eye“ – amber marbled vinyl (Bandcamp exclusive – limited to 300 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– brown / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– grey / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 400 copies)

– picture disc vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– red / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– grey / white swirl vinyl (EU shop exclusive – limited to 100 copies)

– black / white split vinyl (EU shop exclusive – limited to 100 copies)

– liquid vinyl (EU shop exclusive – limited to 50 copies)

* exclusive bundles with shirts, plus digital options are also available!

Mit Savage Sinusoid von 2017 etablierte sich Igorrr als eine wirklich einzigartige musikalische Kraft – und das 2020 erscheinende Album Spirituality And Distortion festigt diesen wohlverdienten Ruf. Igorrr verbinden unterschiedliche Musikstile von Death und Black Metal über Breakcore, Balkan, Barock und Klassik auf eine ebenso unkonventionelle und unberechenbare wie aufregende Art und Weise. Igorrr sind anders als jeder andere Act, und Spirituality And Distortion zeigt ein ebenso breites Spektrum an Emotionen wie Sounds. „Sich nur in einer einzigen Emotion zu verstricken, ist für mich sehr langweilig; das Leben ist eine große Bandbreite an Emotionen – manchmal ist man glücklich, manchmal traurig, wütend, sauer, nostalgisch oder wie weggeblasen“, so Mastermind Gautier Serre. „Das Leben ist nicht nur eine Farbe. Diese 14 Tracks sind eine Reise durch verschiedene Geisteszustände, die ich durchlebt habe.“

 

Zu keinem Zeitpunkt gab es einen Plan. Die Freiheit, die sich im Zuge der Verwirklichung von Savage Sinusoid bot, nahm er an und ging dorthin, wohin ihn die Ideen führten, und nur eine kleine Armee von spezialisierten Musikern durfte bei der Verwirklichung seiner Vision helfen. Wichtig ist, dass es sich wie bereits bei seinem Vorgänger nicht um eine vorwiegend elektronische Platte handelt. „Der organisatorische Teil war kompliziert, da wir traditionelle Instrumentalisten in unser Studio einfliegen mussten, also waren viele Flugzeuge, Züge und Autos involviert, um alles zu realisieren. Aber alle akustischen Instrumente wurden traditionell aufgenommen, ohne Hilfe von Computern.“ Dazu gehörten unter anderem die Geigerin Timba Harris, der Bassist Mike Leon, der Pianist Matt Lebofsky, der Oud-Spieler Mehdi Haddab, der Akkordeonspieler Pierre Mussi, der Kanoun-Spieler Fotini Kokkala und der Cembalist Benjamin Bardiaux. Stimmlich ist die prominenteste Interpretin Laure Le Prunenec, deren Opernstimme schon seit langem zum Igorrr-Kosmos gehört, während der ebenfalls regelmäßige Mitstreiter Laurent Lunoir auch auf einigen Stücken zu hören ist. Serre lud auch erneut Pierre Lacasa und Jasmine Barra, bekannt von alten Stücken wie „Vegetable Soup“ und „Cheval“, zu „Kung-Fu Chèvre“ ein, konnte sich jedoch mit einem weiteren Gaststar einen wahren Traum erfüllen: „Wir hatten die Ehre, meinen persönlichen musikalischen Helden auf diesem Album zu begrüßen: George ‚Corpsegrinder‘ Fisher von Cannibal Corpse. Er schreit auf dem Track ‚Parpaing‘, und seine legendäre Stimme bringt die Heftigkeit, die dieser Track verdient hat. George ist wie der Endgegner des Death Metal. Wie bei einem Videospiel der Endgegner der Stärkste ist, ist George ist der Beste Death Metal Sänger. Aufgrund der extremen Härte und Gewalt seiner Stimme fand ich es sehr stimmig, ihn mit einer billigen 8bit-Musik zu kontrastieren, die wahrscheinlich softeste Musik der Welt. Der Kontrast ist für meine Ohren wunderschön.“ Texte sind beim Schreiben jedoch weniger wichtig, und oft werden diese in Sprachen geliefert, die er nicht einmal spricht. „Wie bei den vorherigen Alben konzentriere ich mich ganz auf den Klang selbst und wie die Klangfülle der Stimme zum Herzen spricht, nicht auf die intellektuelle Bedeutung der Worte.“

Spirituality And Distortion Tracklisting

1. Downgrade Desert

2. Nervous Waltz

3. Very Noise

4. Hollow Tree

5. Camel Dancefloor

6. Parpaing

7. Musette Maximum

8. Himalaya Massive Ritual

9. Lost in Introspection

10. Overweight Poesy

11. Paranoid Bulldozer Italiano

12. Barocco Satani

13. Polyphonic Rust

14. Kung-Fu Chèvre

Igorrr Tourdaten

w/ Author & Punisher, Otto Von Schirach

Mar. 26 – Strasbourg, France – La Laiterie

Mar. 27 – Lille, France – L’Aeronef

Mar. 28 – Nantes, France – Le Stereolux

Mar. 29 – Tours, France – Le Temps Machine

Mar. 31 – Poitiers, France – Le Confort Moderne

Apr. 1 – Toulouse, France – Metronum

Apr. 2 – Madrid, Spain – Shoko

Apr. 3 – Barcelona, Spain – Salamandra

Apr. 4 – Nimes, France – Paloma

Apr. 5 – Zurich, Switzerland – Dynamo

Apr. 7 – Munich, Germany – Backstage

Apr. 8 – Bochum, Germany – Zeche

Apr. 9 – Stuttgart, Germany – Wizeman

Apr. 10 – Bruxelles, Belgium – Botanique

Apr. 11 – Schijndel, Netherlands – Passpop Festival

Apr. 12 – Utrecht, Netherlands – Tivoli – Pandora

Apr. 14 – Hamburg, Germany – Gruenspan

Apr. 15 – Copenhagen, Denmark – Vega

Apr. 16 – Berlin, Germany – Colombia Theater

Apr. 17 – Warsaw, Poland – Proxima

Apr. 18 – Prague, Czech Republic – Palac Akropolis

Apr. 19 – Budapest, Hungary – Barba Negra Music Hall

Apr. 21 – Vienna, Austria – Szene

Apr. 22 – Ljubljana, Slovenia – Kino Siska

Apr. 23 – Milan, Italy – Legend Club

Apr. 24 – Lyon, France – Ninkasi Kao

Apr. 25 – Reims, France – La Cartonnerie

Apr. 26 – Paris, France – La Cigale

Apr. 28 – Manchester, UK – Gorilla

Apr. 29 – London, UK – Scala

June 6 – Jarny, France – Plein Air de Rock Festival

July 10 – Neskaupstadur, Iceland – Eistnaflug Fesitval

Aug. 13 – Dinkelsbuehl, Germany – Summer Breeze

Aug. 15 – St Nolf, France – Motocultor Festival

Aug. 20 – Alba Iliua, Romania – Dark Bombastic

Nov. 26 – Moscow, Russia – Aglomerat

Nov. 27 – St. Petersburg, Russia – MOD Club