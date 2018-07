Die Tore von Blashyrkh haben sich wieder geöffnet! Heute veröffentlichen IMMORTAL ihr erstes Album seit 9 Jahren und liefern mit »Northern Chaos Gods« ein raues Stück norwegischen Black Metal, das die Band direkt zu den Wurzeln ihres früheren Sounds zurückführt. Mit den zuvor veröffentlichten Singles ‚Northern Chaos Gods‘ und ‚Mighty Ravendark‘, bewiesen IMMORTAL bereits, dass sie auch als Duo – bestehend aus Sänger/Gitarrist Demonaz und Schlagzeuger Horgh – weiterhin eine unaufhaltsame Kraft aus Frost und Kälte sind.

Bestellt »Northern Chaos Gods« jetzt hier – als Digipak, 180g LP in verschiedenen Farben im Gatefold, einem Collector’s Boxset, streng limitierter Mailorder-Stahlbox oder in digitaler Form:

http://nblast.de/ImmortalNCG

Solltet ihr die letzten Singles verpasst haben, könnt Ihr die Lyricvideos hier anschauen:

‚Northern Chaos Gods‚: https://youtu.be/c5uP9PlEDro

‚Mighty Ravendark‚: https://youtu.be/9zanN5PQh64

Album Trackliste:

1. Northern Chaos Gods

2. Into Battle Ride

3. Gates To Blashyrkh

4. Grim and Dark

5. Called To Ice

6. Where Mountains Rise

7. Blacker Of Worlds

8. Mighty Ravendark

Das Line-Up des Albums ist:

Demonaz (Vocals und Gitarre)

Horgh (Schlagzeug)

Peter Tägtgren (Session Bass)

