In Flames: blicken auf ein erfolgreiches Debüt des Dalhalla Brinner Festivals zurück

Die schwedischen Melodeath-Legenden In Flames haben eine weitere unauslöschliche Spur in der skandinavischen Metal-Geschichte hinterlassen: Das bandeigene Festival Dalhalla Brinner, das in den ehrwürdigen Mauern von Dalhalla stattfand, endete als eine der erfolgreichsten Veranstaltungen, die der Ort je gesehen hat. Mit 6.029 Besuchern war die Veranstaltung bereits Wochen im Voraus ausverkauft, und der Erfolg setzte sich am Abend fort – der Verkaufsrekord des Veranstaltungsortes wurde bereits um 19 Uhr gebrochen.

Unterstützt von Orbit Culture, Lorna Shore und Tesseract boten In Flames einen umfassenden Überblick über ihre bemerkenswerte Karriere. Angefangen mit Perlen wie Scorn, Episode 666 und Stand Ablaze (zum ersten Mal seit 1999 gespielt), gab die Band mit State Of Slow Decay und The Great Deceiver auch einen Ausblick auf ihr neues Material.

In Flames sagen:

„Nachdem wir zwei Jahre lang ‚geduldig‘ gewartet haben, konnten wir endlich zusammen mit euch allen Dalhalla in Brand setzen! Die Wettergötter waren mit uns und die Metal-Götter auch. Ein großes Dankeschön an Orbit Culture, Lorna Shore und Tesseract.

Es ist ein seltener Luxus, gemeinsam mit unserem Publikum, unserer Crew und anderen Bands in einer magischen Umgebung Erinnerungen zu schaffen, die wir nicht als selbstverständlich ansehen. Wir sind für immer dankbar und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal dabei sein werdet!“

In Flames Europatour 2022

w/ At The Gates, Imminence and Orbit Culture

12.11. EE Tallinn – Helitehas

13.11. LV Riga – Palladium

15.11. PL Katowice – Mck

16.11. CZ Prague – Mala Sportovni Hala

20.11. UK London – O2 Academy Brixton

21.11. LU Esch-Sur-Alzette – Rockhal

22.11. FR Strasbourg – La Laiterie

23.11. FR Paris – Bataclan

25.11. ES Bilbao – Santana 27

26.11. ES Madrid – Riviera

27.11. ES Barcelona – Razzmatazz

28.11. FR Lyon – Transbo

30.11. CH Zurich – Samsung Hall

01.12. IT Milan – Alcatraz

02.12. AT Vienna – Gasometer

03.12. DE Leipzig – Haus Auensee

04.12. DE Cologne – Palladium

06.12. NL Tilburg – 013

07.12. BE Bruessels – AB

08.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

09.12. DE Hamburg – Edel Optics Arena

10.12. DK Copenhagen – Store Vega

11.12. NL Oslo – Spektrum

14.12. FI Helsinki – Ice Hall

16.12. SE Stockholm – Hovet

17.12. SE Gothenburg – Scandinavium

In Flames sind:

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Bryce Paul | Bass

https://www.inflames.com/

https://www.facebook.com/inflames/

https://www.instagram.com/inflames/