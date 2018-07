Insert Coin: neue Single „See You In October“ – neues Abum im September

Insert Coin: neue Single „See You In October“ – neues Abum im September

Die Melodic-Punkrocker aus dem Ruhrpott verkürzen die Wartezeit auf ihr neues Album Way Out (VÖ 21. September) mit einem freudigen Doppelschlag: Eine neue Single, die unter Beweis stellt, wie unverbraucht und eigenständig Skate-Punk anno 2018 klingen kann + eine ausgedehnte Tour zum Album-Release!

See You In October

Spotify: https://spoti.fi/2NpbBWD

Apple: https://apple.co/2mpwvJK

Amazon: https://amzn.to/2Lhlo3q

Insert Coin – live 2018

21.09. Recklinghausen – Räuber und Rebellen (Release Show)

28.09. Essen – Café Nova

29.09. Hamburg – Astra Stube

05.10. Braunschweig – B58

06.10. Chemnitz – Zukunft

31.10. Marl – Hagenbusch

03.11. Wermelskirchen – AJZ Bahndamm

09.11. Bochum – Rotunde

08.12. Karlsruhe – Z10

präsentiert von Pop-Punks.de, GetAddicted.org, Rockstar Energy Drink

Insert Coin sind:

Tim – Vocals

Didschu – Guitar/Vocals

Helge – Guitar/Vocals

Stephan – Bass

Cicka – Drums/Vocals

https://www.facebook.com/INSERTCOINROCKS/

