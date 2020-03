Interview mit der Schweizer Post Metal / Post Doom Band E-L-R

Artist: E-L-R

Herkunft: Bern, Schweiz

Genre: Hypnotic Metal, Atmospheric Metal, Post Metal, Post Doom

Label: Prophecy Productions

Link: https://www.facebook.com/pg/bandELR/about/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Bass, Gesang, Effekte – I.R.

Gitarre, Gesang, Effekte – S.M.

Schlagzeug – M.K.

2019 habe ich die sensationellen E-L-R aus der Schweiz gleich zweimal live gesehen. Beide Male waren sie als Support von Amenra unterwegs. Beim Konzert Ende November im ausverkauften Kulttempel in Oberhausen kam ich mit E-L-R Bassistin Isa (I.R.) überein, ein Interview zu machen. Aufgrund der Begebenheiten vor Ort vereinbarten wir, dies per Mail zu machen. Das geschah noch vor der aktuellen Corona-Pandemie, sodass Corona in dem hier vorliegenden Interview absolut keine Rolle spielt und es ausschließlich um die Band in einer Welt vor Corona geht!

Time For Metal / Juergen S.

Hallo, schön mit euch ein Interview führen zu dürfen. Ich habe euch im letzten Jahr zweimal mit Amenra (Wiesbaden und Oberhausen) gesehen und ihr zählt seitdem für mich zu den Überraschungen in einem sehr ereignisreichen Konzertjahr.

Ihr habt euch erst 2016 zusammengetan, um E-L-R zu gründen. Wofür stehen die drei Buchstaben des Bandnamens? Was ist die Bedeutung des Bandnamens?

E-L-R / I.R.

Die drei Buchstaben stehen nicht für eine Abkürzung. Für uns hat der Name eine Bedeutung, aber es stehen keine einzelnen Worte dahinter. Uns gefällt der Wortklang und es hat als Bandname sehr gepasst. Natürlich ist das dann eine Frage, die uns oft gestellt wird, die wir aber nicht mit einer simplen Abkürzungslösung beantworten können.

Time For Metal / Juergen S.

Ihr scheint ja buchstäblich Freunde von Abkürzungen zu sein. Auch die Bandmenbernamen sind nur Buchstaben: I.R. bass/vocals/effects / S.M. guitar/vocals/effects /M.K. drums. Könnt ihr bitte was dazu sagen. Sind er nur die Abkürzungen eurer Vor- und Zunamen, oder steckt noch etwas anderes dahinter.

E-L-R / I.R.

Dies sind die Abkürzungen zu unseren Namen. Wir denken aber, dass es unbedeutend ist, unsere Namen „großzuschreiben“. Viel mehr wollen wir uns auf die Musik fokussieren, als auf unsere Person.

Time For Metal / Juergen S.

Nach eurer Bandgründung geht es aus meiner Sicht ja recht schnell für euch, oder wie seht ihr das? 2018 das Demo auf Kassette. Als ich euch das erste Mal in Wiesbaden gesehen habe, hattet ihr das noch dabei und ich habe es sogar gekauft, ohne überhaupt noch einen Kassettenplayer zu besitzen. Zum einen, weil ich von eurem Gig regelrecht begeistert war und zum anderen wegen der tollen Aufmachung der Kassette. Toll war ja auch, dass da ein Download Code dabei war. Also konnte jeder, der keinen Player hatte, sich trotzdem das Demo anhören. Wie ist das Demo bei den Fans angekommen? Mittlerweile ja Sold Out, das war bestimmt doch schnell weg, oder?

E-L-R / I.R.

Unsere Demo-Kassette war tatsächlich sehr schnell ausverkauft, wobei sie auch „nur“ auf strenge 150 Stück limitiert war. Wir waren von der Nachfrage selbst auch sehr positiv überrascht und erfreut, dass es bei den Leuten so gut angekommen ist. Damit haben wir nicht gerechnet. Du hattest gerade noch Glück in Wiesbaden – an diesem Abend haben wir gerade die letzte Kassette verkauft. Umso mehr hat es gepasst, dass dann im September das Release von unserem Debütalbum war.

Time For Metal / Juergen S.

2019 dann der Labeldeal mit Prophecy und die Veröffentlichung des Albums Mænad Ende des Jahres. Mænad gibt es als Kassette, CD und in zwei Vinylfarben. Das goldene Vinyl ist bereits ausverkauft, da war ich ja leider bereits beim Konzert in Oberhausen zu spät und konnte mir „nur“ noch das schwarze Vinyl mitnehmen. Was ist das für euch für ein Gefühl, da direkt mit Prophecy ein Label gefunden zu haben, und die bringen euer Album dann so raus.

E-L-R / I.R.

Dass der Deal mit Prophecy geklappt hat, war natürlich einen Meilenstein für uns. Wir haben mit Prophecy das passende Label gefunden, das dieselbe Liebe zum Detail zeigt wie wir. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Leuten sehr, umso schöner war es dann auch, alle am Prophecy Fest persönlich zu treffen. Wir fühlen uns sehr wohl und sind froh, dass sie uns mit offenen Armen aufgenommen haben.

Time For Metal / Juergen S.

Ach so: Habt ihr das Label gefunden, oder hat das Label euch gefunden? J

E-L-R / I.R.

Als wir Mænad aufgenommen haben, haben wir uns auf die Suche nach einem Label gemacht. Ich glaube, dass es für beide Parteien „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen ist. Das Label war begeistert von unserer Musik, es war schnell klar, dass beide Seiten an einer Zusammenarbeit interessiert waren.

Time For Metal / Juergen S.

Wie ist das Album bei den Fans angekommen, wie war die Rückmeldung?

E-L-R / I.R.

Die Rückmeldungen waren wahnsinnig schön. Wir wussten selber nicht, was uns erwartet, als wir das Album herausgebracht haben. Besonders auf der Tour letzten November, als die Feedbacks direkt zu uns gelangten und man gemerkt hat, was unsere Musik in Menschen auslöst, waren wir sehr überwältigt. Das zu erleben gibt uns noch mehr Energie und zeigt uns, dass unser gewählter Weg anderen Menschen auch etwas geben kann. Es fühlt sich an, als würde das, was wir geben wollen, auch wieder zurückkommen.

Time For Metal / Juergen S.

Kommen wir mal zu eurem Musikstil. Ihr werdet eigentlich so zwischen Post Metal und Post Doom (Atmospheric Doom) eingelotet. Irgendwo habe ich sogar was von Shamanic Doom Rock gelesen! Ist das zutreffend? Wo reiht ihr euch selbst ein?

E-L-R / I.R.

Den eigenen Stil zu beschreiben ist immer etwas schwierig. Deine Einordnung würde schon passen wenn man es kurz fassen möchte. Wir würden es erweitert als „Hypnotic rhythms suspended in a haze of eternal reverberation“ bezeichnen, das lässt alles ein wenig offen.

Time For Metal / Juergen S.

Auf jeden Fall empfinde ich eure Musik sehr hypnotisierend. Auf den Konzerten habe ich immer gesehen, wie die Fans da still, mit offenen Augen und auch offenen Mündern dastehen und euren Gig verfolgen. Die hypnotisierende Wirkung ist gewollt, oder?

E-L-R / I.R.

Wir hoffen schon, dass die Zuhörer mit uns eintauchen und sich treiben lassen können. Auf der Bühne zu spüren, dass wir und die Zuhörer sich am gleichen „Ort“ befinden, macht es für uns umso schöner, live zu spielen.

Time For Metal / Juergen S.

Wie habt ihr zu dieser Musik gefunden? Was war der ausschlaggebende Punkt? Wie habt ihr zusammengefunden?

E-L-R / I.R.

Unser Musikstil hat sich so ergeben als S. und ich angefangen haben, zusammen Musik zu machen. Wir kennen uns schon viele Jahre und als wir gemerkt haben, dass wir ähnliche Ideen haben, funktionierte dann alles wie von selbst. Über Musikstil haben wir uns nie unterhalten, es hat von Anfang an gepasst. Wir ergänzen uns musikalisch und auch menschlich perfekt. Als Mischa zu uns gestoßen ist, fanden wir den letzten fehlenden Teil, der uns komplett gemacht hat.

Time For Metal / Juergen S.

Die beiden Touren im letzten Jahr mit Amenra waren doch bestimmt für euch ein ganz besonderes Erlebnis. Da habt ihr wohl auch euren Fankreis erweitern können oder?

E-L-R / I.R.

Das war definitiv ein besonderes Erlebnis, aber auch eine große Herausforderung für uns. Amenra haben uns unter ihre Fittiche genommen und in jeder Hinsicht unterstützt, wofür wir unendlich dankbar sind. Auf den beiden Touren mit ihnen konnten wir innerhalb kürzester Zeit enorm viel lernen und mitnehmen. Dies hat uns natürlich viele Türen geöffnet und Sicherheit gebracht.

Time For Metal / Juergen S.

Wie versteht ihr euch mit Amenra? Das war doch bestimmt auch für euch etwas Besonderes mit dieser Band zu touren? Steht ihr insgesamt der Church Of Ra nahe? Ich finde Church Of Ra ist ein beeindruckendes Künstlerkollektiv. Colin H. van Eeckhout hat ja auf Mænad auch etwas dazu gesteuert! Wie kam es dazu? Ist die Idee evtl. bei der letzten Tour entstanden?

E-L-R / I.R.

Amenra sind unsere großen Brüder. Ich habe Amenra kennengelernt, als ich noch Bassistin für Sum Of R war und wir in Deutschland ein paar Shows gespielt haben. Seither hat sich eine sehr enge Freundschaft ergeben, die sehr herzlich ist. Colin hat uns von Anfang an unterstützt und auch motiviert. Die Idee für die Zusammenarbeit entstand sehr früh, noch vor den Aufnahmen zu Mænad. Sein Einbringen hat von Anfang an perfekt gepasst. Es ist ein Privileg solche Freunde um sich zu haben, sowie auch Ryanne van Dorst von Dool, die bei Lunar Nights zu hören ist.

Time For Metal / Juergen S.

Was hat es mit dem Video auf sich, das während eures Gigs läuft. Ich konnte es nicht so genau in Oberhausen aus der Entfernung, wo ich war, erkennen. Seid ihr das selbst im Video? Sieht irgendwie wie ein heidnischer Kult aus. Auf jeden Fall mega passend zu eurer Musik, bzw. würde ich fast behaupten, eine Erweiterung!

E-L-R / I.R.

Auf den Visuals, die wir auf der Tour hatten, ist die bezaubernde Gaëlle Meister zu sehen, die das Bild mit brennenden Fackeln und dem Erscheinen und Wandern der Gestalt, passend zu unserer Musik und Stimmung visualisiert. Gedreht wurde es von unserem guten Freund Ruben Moreira in einem Wald in der Nähe von Bern. War wirklich eine abenteuerliche Aktion.

Time For Metal / Juergen S.

Wird es vlt. sogar eine Headlinertour demnächst geben?

E-L-R / I.R.

Dieses Ziel schieben wir noch ein bisschen raus. Das Fundament für eine Headlinertour muss definitiv noch gestärkt werden, woran wir aber arbeiten.

Time For Metal / Juergen S.

Vielen lieben Dank, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt! Es würde mich freuen, euch bald erneut zu sehen!

E-L-R / I.R.

Herzlichen Dank für dein Interesse und deine Fragen!