Iotunn: veröffentlichen „Access All Worlds – An Acoustic Voyage“

Gestern veröffentlichen Iotunn Access All Worlds – An Acoustic Voyage, eine akustische und abenteuerlustige Reise durch das Access All Worlds Album. Checkt hier den Visualiizer und den Song an:

„Wir haben im letzten Jahr – seit der Veröffentlichung von Access All Worlds – eine unglaubliche Erfahrung gemacht, mit der immensen Menge an Unterstützung, die uns aus der ganzen Welt entgegenkam. Letztes Jahr haben wir ein Akustik-Live-Medley-Video veröffentlicht, und wir haben eine ganze Reihe von Anfragen erhalten, dieses als digitalen Download und Stream zu veröffentlichen. Einige von euch haben uns geschrieben, dass dies euer Weg in unseren Kosmos gewesen ist und das hat uns dazu inspiriert, es einfach in einem kosmischen und abenteuerlichen Arrangement zu machen. Wir freuen uns sehr, diese offizielle Access All Worlds – An Acoustic Voyage Veröffentlichung zu präsentieren und hoffen, dass ihr diese Reise da draußen genießen werdet. Wir danken euch allen für eure Unterstützung!“

Access All Worlds – An Acoustic Voyage wurde im November 2020 in Kopenhagen und in Western Jutland aufgenommen und programmiert, außerdem auf den Färöer Inseln im Dezember 2021 und Januar 2022. Streamt und ladet euch die Nummer auf der für euch passenden Plattform runter: fanlink.to/IotunnAcoustic

Iotunn Line-Up:

Jón Aldará – Vocals

Jens Nicolai Gräs – Guitar

Jesper Gräs – Guitar

Eskil Rask – Bass

Bjørn Wind Andersen – Drums

Iotunn online:

https://www.facebook.com/iotunn

https://iotunn.bandcamp.com