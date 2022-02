The Spirit: präsentieren Musikvideo zu ‚Celestial Fire‘

Am 1. April kehren The Spirit mit ihrem dritten Studioalbum Of Clarity and Galactic Structures zurück. Das Duo, bestehend aus Matthias Trautes (Gesang, Gitarre, Bass) und Manuel Steitz (Schlagzeug), bleibt weiterhin seinen Black/Death Metal Wurzeln treu, während die Prog-Elemente mit virtuosen Soli und Taktwechseln auf diesem Longplayer noch einmal deutlich ausgebaut wurden.

Nun präsentiert die Band das Musikvideo zu ihrer neuen Single Celestial Fire, das unter der Regie des berühmten polnischen Videokollektivs Grupa13 gedreht wurde und tief in die symbolische Bedeutung des Songs eintaucht.

Sänger/Gitarrist Matthias Trautes kommentiert den Clip:

„Dies ist definitiv der eingängigste Song auf dem Album – recht kurz, mit einprägsamen Riffs und einem Ohrwurm-Refrain. Während des Videoshootings war uns nicht bewusst, dass manche Videoplattformen Probleme mit den expliziten Bildern haben könnten, deshalb mussten wir noch einige Szenen herausschneiden – dennoch sind wir sehr zufrieden mit dem Resultat.“

Seht hier das Musikvideo zu Celestial Fire:

Einige Vinlfarben sind bereits ausverkauft, doch die weiteren Formate stehen weiterhin hier zum Vorverkauf: https://save-it.cc/aop/of-clarity-and-galactic-structures

Solltet ihr den vorab veröffentlichten Song Of Clarity And Galactic Structures verpasst haben, schaut hier rein: https://youtu.be/cFC7uPGns-M

Weitere Infos über The Spirit:

https://thespiritmetal.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/thespiritband