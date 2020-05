Iron Maiden: geben Ersatztermine 2021 bekannt

Auch die britischen Megaseller Iron Maiden mussten sich in diesem Sommer der Corona-Krise beugen und ihre Legacy Of The Beast Tour 2020 verschieben. Nun gab die Band über ihre Social Media-Kanäle die Ersatztermine 2021 bekannt:

„Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir es geschafft haben, alle unsere Europa-Shows der Legacy Of The Beast Tour auf Juni/Juli 2021 zu verlegen, mit Ausnahme von Moskau, St. Petersburg und Zürich, welche wir leider nicht in dieser Zeitpanne umarrangieren konnten (…) Wir arbeiten daran, alle Special Guests und Support-Bands wieder einzuladen, die mit uns dieses Jahr spielen sollten. Wenn einige Bands wegen ihrer eigenen Terminsituation nicht dabei sein können, werden wir andere passende Acts mit vergleichbarem Status finden. Die meisten sind aber schon bestätigt und können auf unserer Tour-Seite gefunden werden. Die Festival-Termine zu verlegen, war leider nicht möglich, hauptsächlich weil wir 2021 sowieso schon einen ziemlich vollen Tourplan haben und sicher versteht ihr, dass vieles schon vorausgeplant wurde. Den Bandmitgliedern geht es allen gut und sie schicken euch ihre besten Wünsche und freuen sich sehr darauf, nächstes Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und euch alle zu sehen, also bitte passt weiterhin auf euch auf und bleibt clever.“

13.06.21 Bremen – Bürgerweide

16.06.21 AT-Wien – Wiener Neustadt Stadion Open Air

26.06.21 Stuttgart – Mercedes-Benz-Arena

30.06.21 Berlin – Waldbühne

08.07.21 Köln – Rhein-Energie-Stadion

Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.

Iron Maiden arbeiten daran alle Special Guests und Opening-Acts, die dieses Jahr mit ihnen spielen sollten, wieder einzuladen. Wenn eine Band aufgrund ihrer eigenen Terminverschiebungen nicht in der Lage sein wird sich zu verpflichten, werden wir versuchen andere passende und äquivalente Acts zu finden.

So hatte die ganze Pandemie wenigstens etwas Gutes, denn der neue Stuttgart-Termin kollidiert nicht wieder mit dem Bang Your Head Festal.