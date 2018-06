Iron Maiden: Legacy Of The Beast Mobile Game: „Tour Eddie“ ist da!

London, UK – Mittwoch, 6. Juni

Mobile-Game-Publisher Nodding Frog und Heavy-Metal-Legende Iron Maiden verkünden mit Stolz die Ankunft des “Holy Smoke Tour Eddie” in ihrem Spiel “Legacy of the Beast”. Der Charakter gibt sein Debüt in Anlehnung an Maidens 2018er Europatour, die 38 Shows in diesem Sommer umfasst und vom Spiel inspiriert wurde. “Tour Eddie” trägt das offizielle Tourshirt der Band und ist für alle Spieler während der Tour freispielbar. Up the Irons!

„Tour Eddie“ trägt außerdem den Kampf in die neue “Legacy of the Beast”-Arena, die sich in Anlehnung an die tatsächliche Tourbühne von Iron Maiden an fantastischer Kathedralen Architektur orientiert und dadurch für einen unglaublichen Hingucker sorgt. Sowohl die Arena als auch der Spielcharakter zeigen die tief greifenden Synergien zwischen virtueller und realer Welt des Maiden-Universums.

Durch Neugestaltung von Iron Maidens Album-Artworks, Musik, Songtexten und nun der Integration von Elementen ihrer Liveshows in eine Echtzeit-Charakter-Kampagne für die Dauer der Tournee durchbricht “Legacy of the Beast” weiterhin Grenzen in der Mobile-Gaming-Welt – eine nie vorher dagewesene Erweiterung, die sowohl Fans der Band als auch Fantasy-RPG-Spielern eine erfüllende Erfahrung auf Mobilgeräten verschafft.

“Iron Maiden: Legacy of the Beast” ist eine definierende Erfahrung in der Mobile-Gaming-Welt und lädt Spieler über ihre Smartphones und Tablets zu einem immer weiter expandierenden Dark-Fantasy-RPG ein.

Das Game ist kostenlos erhältlich in Apples App Store und bei Google Play.

Mehr Informationen erhaltet ihr auf: http://ironmaidenlegacy.com/

