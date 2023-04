Jaaw: neues Video zu „Total Protonic Reversal“

„Total Protonic Reversal ist ein atmosphärischer, langsam brennender Industrial-Banger. In diesem stählernen Blick in kosmisches Unbehagen werden Spannungen gelöst und Synapsen gereinigt.“ Mike Bourne, Regisseur und Animator des Musikvideos, hat Total Protonic Reversal mit der perfekten visuellen Begleitung versehen und lebendige Bilder in alltägliche urbane Höllenlandschaften verwandelt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Jaaw sind die Post-Industrial Supergroup um Andy Cairns (Therapy?), Jason Stoll (Mugtar, KLÄMP, Sex Swing), Wayne Adams (Death Pedals, Big Lad, Petbrick) und Adam Betts (Three Trapped Tigers, Golde, Squarepusher). Klanglich geht es um fette Riffs und starke Hooks, die kompromisslos typische Grenzen überschreiten, und eine Klangwelt in Richtung 90er Industrial Metal um Ministry und Godflesh kreieren. Dabei wird sich auch an eher weniger lineare Songstrukturen gehalten.

Supercluster, das am 26.05. über Svart Records erscheint, wurde im Bear Bites Horse Studio von Wayne Adams in London aufgenommen. Andy Cairns Liebe zu in Feedback getränkten Alben, wie denen von Helios Creed und Nuklear Blast Suntan hat dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt, weshalb viel mit Effekten experimentiert wurde. Die Band hatte dazu interessante vergleiche, „… als würden Celtic Frost etwas von NEU! spielen“, so Jason Stoll. Textlich kamen viele Anstöße durch Horrorfilme wie Mandy von Panos Cosmtatos und Ari Asters Midsommar. All diese Einflüsse finden auf dem Album zusammen.

Andy Cairns fügt hinzu: „Du kannst dieses Album mitten in einem Songs anfangen und weißt, wo du bist. Inhaltlich sind das psychedelische Graustufen bei denen es beim Hören ganz einfach um die Experience geht“.

Supercluster Tracklist:

1.Thought And Prayers (Mean Nothing)

2. Reality Crash

3. Rot

4. Total Protonic Reversal

5. Bring Home The Motherlode, Barry

6. Hellbent On Happiness

7. The Dead Drop

8. Army Of Me

https://jaawband.bandcamp.com/