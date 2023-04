Dirty Honey: erweitern ihre Deutschland-Tournee um vier weitere Termine

Nach ihrer ausverkauften und frenetisch gefeierten Stippvisite im Februar dieses Jahres kündigen Dirty Honey ihre Rückkehr nach Deutschland an. Die aufstrebenden US-Stars spielen in Bremen (13.06.), Hannover (20.05.), Lübeck (21.06.) und München (03.07.). Im Fokus der knüppelhart arbeitenden Band aus Los Angeles, die in 42 Tagen, 31 Shows in 15 Ländern gespielt hat, liegt nach wie vor das von der Kritik hochgelobte Doppelalbum Dirty Honey EP/LP.

Manche Musiker brauchen eine Weile, um sich ein Publikum aufzubauen und eine Verbindung zu ihren Fans herzustellen. Für das Quartett Dirty Honey aus Los Angeles kam der Erfolg direkt aus dem Nichts. Die im März 2019 veröffentlichte Debütsingle der Band, When I’m Gone, war der erste Song eines Künstlers ohne Plattenvertrag, der Platz 1 der Billboard Mainstream Rock Charts erreichte. Ihre zweite Single, Rolling 7s, stieg in die Top 5 ein und war immer noch auf dem Weg nach oben, als COVID alles veränderte. Im selben Jahr eröffneten Dirty Honey für The Who, Guns n’ Roses, Slash und Alter Bridge und waren die „do-not-miss-band“ bei großen Rockfestivals wie Welcome To Rockville, Rocklahoma, Louder Than Life, Heavy MTL und Epicenter. Auf ihrer ersten US-Headline-Tour im Januar und Februar 2020 waren die Shows der Band bei jedem Termin ausverkauft, so auch die erste Deutschland-Tournee.

Während die Band auf ihre Einflüsse zurückgreift, ist ihr 14-Track-Debüt Dirty Honey EP/LP gleichzeitig ein völlig frisches, zeitgenössisch klingendes Album. Vom dreckigen Groove des LP-Openers California Dreamin‘ bis zur entspannten melodischen Schönheit des EP-Tracks Down The Road, vom treibenden Gypsy (LP) bis zu den Riffs und dem ansteckenden Refrain von Heartbreaker (EP) ist dies eine atemberaubende Sammlung grooviger Rocksongs.

Dirty Honey sind Marc LaBelle/Gesang, John Notto/Gitarren, Justin Smolian/Bass und Corey Coverstone/Schlagzeug.