Torturized: veröffentlichen ihr Album „Aftermath“ als limited „Marbled Gatefold-Vinyl“ und hauen direkt dazu den Titeltrack als YouTube-Video raus

Die Magdeburger Deather Torturized haben am heutigen 13.04.2023 mit der Single Aftermath mittlerweile den vierten Song vom Album Aftermath, das am 08.07.2022 über Apostasy Records erschienen ist, als Video veröffentlicht:

Der Song und auch das aktuelle Album wurden von Christoph Brandes in den Iguana Studios aufgenommen, gemixed und gemastert. Das Video wurde Emanuel Oropesa (www.oropesa.de) grafisch umgesetzt und gekonnt in Szene gebracht.

Neben der Veröffentlichung des Aftermath-Videos auf YouTube, ist der Song und natürlich auch das gleichnamige Album auf den gängigen Streamingplattformen zu hören, u.a. auf Spotify, Apple Music, Amazon Music u.v.m. ….

Das Album Aftermath (als Digipack, Vinyl oder Digital), weitere Alben von Torturized sowie Shirts, Longsleeves und weiteres Merchandise könnt ihr bei Bandcamp (https://torturizedofficial.bandcamp.com/) oder auf den Shows des Magdeburger Quintetts kaufen und euch eindecken und den Magdeburger Fünfer supporten.

Torturized könnt ihr definitiv demnächst hier live erleben:

29. April 2023 / Dr. K. in Schwerin – Metal Invaders Vol. 7 / mit Graceless & Trail Of Blood

20. Mai 2023 / Alte Brauerei Annaberg-Buchholz / Death Ride II / mit Aeon Of Awarness & Ludra

27. Mai 2023 / Festwiese Loburg / Wir Leben Laut Festival / u.a. mit

10. Juni 2023 / Tank Open Air – Bier und Krach IV / Tank Naumburg (Saale) / mit Rise Of Kronos und Drill Star Autopsy

28. Juli 2023 / Heimburger Metalnacht Festival / Heimburg (Harz) / u.a. mit Scar Symmetry, Macbeth, Black Messiah, Equilibrium…..

29. Juli 2023 / Burning Q Festival / Freißenbüttel / u.a. mit Thulcandra, Tribulation, Gaerea, Nyctophobia, Baest, Unchained Horizon, …..

9. September 2023 / Metal Embrace Festival / Barleben / u.a. mit t.b.a.

….weitere Shows sind in Planung….

