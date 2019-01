Jera On Air 2019: weiterer Headliner: Architects – neue Bands bestätigt (Beartooth, No Turning Back, Municipal Waste, Death By Stereo etc.)

Mit Architects steht der der nächste Headliner für das Jera On Air 2019 fest.

Zudem wurden folgende Bands bestätigt: Beartooth, No Turning Back, Municipal Waste, Death By Stereo, This Means War!, Polaris, Darko, Insanity Alert, Employed To Serve, Not On Tour, Candy, Searching For Relief, Chaser und Smoke Or Fire

Im letzten Jahr wurde bereits der erste Headliner SUM 41, sowie diese namhaften Acts angekündigt:

Heideroosjes, Hatebreed, Converge, The Interrupters, The Amity Affliction, Our Last Night, Terror, Ignite, Turnstile, Whitechapel, The Fever 333, State Champs, Crystal Lake, Bleeding Through, Hundredth, Harms Way, Mute, For I Am King, As It Is, Such Gold und Cane Hill.

Das vom 27. – 29. Juni 2019 in Ysselsteyn (nahe der deutschen Grenze) stattfindende Jera On Air Festival in den Niederlanden, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem echten Highlight für Fans von Hardcore, Metalcore, Punk und Rock entwickelt und auch für nächstes Jahr halten die Verantwortlichen ein Line-Up bereit, das internationalen Ansprüchen mehr als genügt.

Wir empfehlen die Tickets vorzeitig zu sichern, da es letztes Jahr keine Tickets mehr an der Abendkasse gab.

Tickets: www.jeraonair.nl

After-Movie 2018:

