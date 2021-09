John Diva & The Rockets Of Love: neue Single und Video “Voodoo Sex & Vampires”

„Wir wissen, dass ihr lange gewartet habt – und heute können wir verkünden:

DAS WARTEN HAT EIN ENDE!!!

Das Video für unsere neue Single Voodoo Sex & Vampires kommt offiziell diesen Freitag, 1. Oktober 2021 um 18.00 Uhr raus!

Aktiviert die Glocke und seid LIVE dabei – wir sind ebenfalls live im Chat!“

Nach mehrfacher Verschiebung der American Amadeus Tour wird es nun endlich wahr! John Diva & The Rockets Of Love werden ihre Deutschland Tournee in diesem Herbst durchziehen. Trotz komplizierter Bedingungen wie verschiedenster Veranstaltungsregelungen und ständiger Veränderungen der Pandemie-Hygiene-Verordnungen, haben John Diva & The Rockets Of Love mit ihrem Team einen guten und sicheren Weg gefunden, um sowohl die Gesundheit des Publikums zu wahren, als auch eine vernünftige Show, wie man es als John Diva Fan kennt ist zu gewährleisten. Mit dem Tourneestart am 12. November geht es dann mit dem neuen Album American Amadeus bis Mitte Januar 2022 auf die Bühnen der Republik.

John Diva: „Die Zeiten sind hart für uns alle, aber diese Tournee sind wir unseren Fans und den Rock-Göttern schuldig. Wir selber können es nach fast zwei Jahren ohne regelmäßige Shows kaum erwarten, endlich wieder loszulegen und Deutschlands Städte mit Glamour und Rock in Schutt und Asche zu legen. Wir ziehen’s durch, Folks – und keine Angst, das werden weder Unplugged oder Corona-Tanztee Veranstaltungen. Bei John Diva wird es auch diesmal wieder RnR-Backpfeifen ohne Ende setzen, wir geben alles für euch!

Also ihr Rocker der gesamten Republik, wir zünden gemeinsam DAS Rock`n Roll-Feuerwerk des anstehenden Herbstes. Möge es wie ein Leuchtfeuer brennen! Mehr Rock and Roll gibt es derzeit auf keiner deutschen Bühne.

Holt euch eure Tickets wir stehen in den Startlöchern!“

Special Guest: Supernova Plasmajets

Fri, 12.11.2021 Köln / Luxor

verschoben vom 14.03.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 13.11.2021 Bochum / Zeche

verschoben vom 17.04.2021. Tickets bleiben gültig

Fri, 26.11.21 Bensheim / Rex

verschoben vom 09.04.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 27.11.2021 München / Strom

verschoben vom 13.03.2021. Tickets bleiben gültig

Thu, 02.12.2021 Bremen / Aladin

verschoben vom 05.03.2021. Tickets bleiben gültig

Fri, 03.12.2021 Kiel / Pumpwerk

verschoben vom 18.03.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 04.12.2021 Hamburg / Gruenspan

verschoben vom 19.03.2021. Tickets bleiben gültig

Thu, 09.12.2021 Osnabrück / Rosenhof

verschoben vom 24.04.2021. Tickets bleiben gültig

Fri, 10.12.2021 Isernhagen / Blues Garage

verschoben vom 23.04.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 11.12.2021 Fulda / Kreuz

verschoben vom 12.03.2021. Tickets bleiben gültig

Wed, 15.12.2021 Berlin / Hole 44

verschoben vom 07.03.2021. Tickets bleiben gültig

Thu, 16.12.2021 Leipzig / Hellraiser

verschoben vom 10.04.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 18.12.2021 Solingen / Cobra

verschoben vom 06.03.2021. Tickets bleiben gültig

Thu, 13.01.2022 Stuttgart / Universum

verschoben vom 25.03.2021. Tickets bleiben gültig

Fri, 14.01.2022 Koblenz / Café Hahn

verschoben vom 16.04.2021. Tickets bleiben gültig

Sat, 15.01.2022 Aschaffenburg / Colos-Saal

verschoben vom 24.03.2021. Tickets bleiben gültig

Tickets: tickets.johndiva.com

https://www.facebook.com/johndiva.rocks

https://www.johndiva.com/