John Fogerty: die Alben „Eye Of The Zombie“ und „Deja Vu (All Over Again)“ erscheinen am 26.10. neu auf CD, LP oder in digitalen Formaten

Der legendäre Singer/Songwriter John Fogerty veröffentlicht in Kooperation mit dem Label BMG am 26. Oktober zwei weitere Alben im Rahmen der großen Wiederveröffentlichungskampagne: Eye Of The Zombie und Deja Vu (All Over Again). Bereits im April erschien das mit einem Grammy ausgezeichnete Album Blue Moon Swamp, das Multiplatin-Album Centerfield – mit dem Hit The Old Man Down The Road und die Live-Retrospektive Premonition, die einen Mix aus Creedence Clearwater Revival-Klassikern und Solo-Hits präsentierte.

Das ursprünglich 1986 veröffentlichte vierte Soloalbum Eye Of The Zombie von John Fogerty wurde mit Gold ausgezeichnet und erhielt ein Jahr später eine Grammy-Nominierung für die „beste männliche Rock-Stimme“. Das Album bietet unter anderem den CCR-inspirierten Titel Change In The Weather oder auch Was Not That Woman und Soda Pop, Streifzüge in den Mowtown-Sound der 1960er und 1970er Jahre.

Fogertys sechste Soloveröffentlichung war 2004 Deja Vu (All Over Again). Zentrale Lieder des Albums sind der Titelsong, das blues-rockige Wicked Witch oder das rockig-psychedelische In The Garden. Bei Nobody Here Anymore wird er von Mark Knopfler an der Gitarre unterstützt.

Beide Alben sind auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten erhältlich.

Als Gründungsmitglied von Creedence Clearwater Revival avancierte John Fogerty in den letzten fünf Dekaden zu einem der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte. Als Songautor, Sänger und Co-Produzent von zahlreichen Klassikern wie zum Beispiel Born on the Bayou, Green River, Proud Mary oder Bad Moon Rising erhielt Fogerty zahlreiche Auszeichnungen. So zum Beispiel die Aufnahme in die Rock ´n´ Roll Hall Of Fame (mit CCR 1993), in die Songwriters Hall Of Fame (2005) und in die Baseball Hall Of Fame. Das Magazin Rolling Stone kürte ihn als „einen der 100 größten Gitarristen“, der „100 größten Songautoren“ und „100 größten Sänger“. Zudem ist er Bestsellerautor mit seinen Memoiren Fortunate Son: My Life, My Music und erhielt 1998 einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame.

Fogerty arbeitet gerade im Studio an Songs für sein neues Album. Am 25. Oktober wird er in der Londoner O2-Arena im Rahmen des BluesFest auftreten.

