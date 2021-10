Judas Priest – Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music

Artist: Judas Priest

Herkunft: Birmingham, England

Album: Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music

Spiellänge: 79:32 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 15.10.2021

Label: Sony Music

Link: https://judaspriest.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Rob Halford

Gitarre, Gesang – Glenn Tipton

Gitarre – Richie Faulkner

Bassgitarre – Ian Hill

Schlagzeug – Scott Travis

Tracklist:

Let Us Prey / Call For The Priest You Don’t Have To Be Old To Be Wise Fever Eat Me Alive All Guns Blazing Never The Heroes Dissident Aggressor (Live) Out In The Cold (Live) Running Wild (Live) Victim Of Changes (Live) The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) Bloodstone (Live) The Ripper (Live) Beyond The Realms Of Death (Live) The Hellion / Electric Eye (Live) Sinner (Live)

Seit über 50 Jahren dringen die lauten Heavy Metal Riffs aus Birmingham zu uns herüber nach Deutschland. Gegründet wurde die Formation bereits 1969 und nahm fünf Jahre später mit dem Debüt Rocka Rolla richtig Fahrt auf. Mit Sin After Sin konnten sie bereits Ende der Siebziger in UK und den USA punkten. Die ersten Erfolge bei uns in der Republik setzten Anfang der Achtziger mit Point Of Entry ein. Spätestens 1990 wurden Judas Priest weltweit geliebt und brachten Painkiller zur Welt – eine der spannendsten Heavy Metal Scheiben, die immer und überall in allen Metalkneipen dieses Globus laufen. Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music wurde am 15.10.2021 auf CD und Doppel-LP veröffentlicht und bildet den kleinen Bruder von der Gigantenbox 50 Heavy Metal Years, die limitierte 42-CD-Box, die heute jedoch nicht unser Thema ist. Dieses zusammengestellte Box-Set ist eine wahre Schatzkiste. 50 Jahre Bandgeschichte wurden hier vereinigt, was den Kultsänger Rob Halford sehr glücklich stimmt.

Über Sony Music dreht diesen Herbst in vielen Haushalten Reflections – 50 Heavy Metal Years Of Music. Das schwarze Artwork wurde schlicht mit einem goldenen Schriftzug veredelt. 16 Songs tanzen auf zwei Vinyl über die Nadel oder der Laser gleitet auf einer Disc kontinuierlich über die Nummern. Die Kompositionen mit sechs Studiosongs und zehn Livedarbietungen bilden die abgespeckte Dampfwalze mit sieben unveröffentlichten Titeln. Was auffällt, ist, dass die Hits Einreiseverbot erhalten haben. Zwar gibt es einen Querschnitt des Schaffens, jedoch nicht in einer Best-of-Form mit den vielen Evergreens, die man bereits kennt. Das wiederum belegen die sieben unveröffentlichten Tonspuren, die man seit wenigen Tagen erst erleben darf. Fever, All Guns Blazing und Never The Heroes kurbeln die Scheibe an und haben ein tolles Judas Old School Priest Feeling an Bord. Nach den sechs Nummern aus dem Studio geht es in der zweiten Session auf die Bretter, um guten alten Heavy Metal anzurühren. Dissident Aggressor eröffnet die Sause, die Fans vor der Stage gehen steil und die Aufnahme lässt an Qualität keine Wünsche offen. Authentisch wie eh und je zelebrieren die Priester ihre magische Heavy Metal Kunst. Es folgen Titel wie Running Wild, Bloodstone oder The Ripper von völlig verschiedenen Shows aus den USA, gestreckt von den späten Siebzigern bis in die Neunziger.