Exkursion Zur Hölle Reloaded am 06.11.2021 im Kulturcafé Uni Mainz (Vorbericht)

Bands: Strana Mechty, Orcus Patera, Inversion Of Control

Ort: Kulturcafé Uni Mainz, Becherweg 5, 55128 Mainz

Datum: 06.11.2021

Kosten: 7 € AK

Genre: Black Metal, Post Rock, Melodic Metal

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Kultur – ASTA Universität Mainz, Orcus Patera, Strana Mechty, Inversion Of Control

Link: https://www.facebook.com/events/2784617568495325/?active_tab=about

Auch in Mainz finden endlich wieder die lang ersehnten Metalevents statt. Am 06.11.2021 kommt es zu einer Wiederauflage der Exkursion Zur Hölle Veranstaltung. Viele dürften sich noch an die Abschiedsveranstaltung im März 2015 mit Nocte Obducta erinnern. Nun kommt es also zur Neuauflage dieses außergewöhnlichen Events!

Folgende Bands freuen sich, nach der langen Coronapause endlich zum metallischen Tanz aufspielen zu können:

Die Mainzer Strana Mechty bewegen sich irgendwo zwischen den Welten von (post) moderner und herkömmlicher Rockmusik mit Liebe zu langen, komplexen Songstrukturen und verträumten Post-Rock-Riffen. Dabei kann es durchaus auch zu wildem Geballer und ausufernden Gitarrensoli kommen.

Orcus Patera kommen nicht vom Mars, obwohl sie nach einer rätselhaften Region dieses Planeten benannt sind. Orcus Patera kommen vom Planeten Erde direkt aus der Stadt Mainz. Sie stehen für Blackened Death Metal. Ausgefeilte, melodiöse Riffs mit vielfältiger Dynamik sind ihre Handschrift.

Aus dem nicht weit entfernten Darmstadt kommen Inversion Of Control, eine Band, der auch Mitglieder der Bands Wantarea und Ruk Yale Ketema angehören. Ihr Kennzeichen ist melodischer Metal.

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G-Regel statt, das heißt, nur Genesene und Geimpfte finden Einlass!

Metalheads aus Mainz und Umgebung: Lasst das Kulturcafé Uni Mainz zu einer Exkursion zur (Metal) Hölle werden und sorgt so dafür, dass weitere Veranstaltungen dieser Art folgen werden!

Mehr zu den Bands gibt es hier:

www.soundcloud.com/stranamechtymusic

www.orcuspatera.bandcamp.com

www.inversionofcontrolband.bandcamp.com/