Kärbholz – Kontra.

Die Jungs aus Ruppichteroth, einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen in unmittelbarer Nähe zu Köln und Bonn, waren noch nie leise. Sie hatten in ihrer nun mittlerweile achtzehnjährigen Karriere schon immer etwas zu sagen. Das ist mit Kontra. natürlich genauso. Eigentlich sollte das Album ja schon am 26. Februar erscheinen, aus fertigungstechnischen Gründen verschoben sie das Release jedoch um vier Wochen nach hinten. Nun liegt es auf dem Tisch und die Scheibe dreht unermüdlich im Player.

Für die Fans gab es ein Online-Trostpflaster-Konzert (YouTube) und eine dritte Singleauskopplung. Für die Besitzer der Scheibe sollte es ungezähmter, rifflastiger und lauter zugehen als in der Vergangenheit. Kärbholz wollen mit Kontra. ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Das trifft auch bedingt zu. Bedingt? Ja, es gibt Passagen, die bewusst leise sind und nachdenklich stimmen. Aber keine Sorge: „Doch immer Vollgas und keine Angst vorm Scheitern“, hält es das Album im Grunde immer mit der Textzeile. Aufgenommen und produziert, gemischt und gemastert wurde das Album von Eike Freese in den Chameleon Recording Studios Hamburg sowie in den Chemical Burn Studios in Bad Hösen. Coverartwork und Layout sind wieder von Gitarrist Adrian Kühn.