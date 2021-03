Kärbholz: veröffentlichen heute die neue Single „Der Schwarze Schwan“

Heute präsentieren Kärbholz ihre neue Single Der Schwarze Schwan aus dem kommenden Studioalbum Kontra. (Metalville / Rough Trade – VÖ 26.03.)

Der Schwarze Schwan erzählt davon, was passiert, wenn Trauer zu Wut, Wut zu Zorn, Zorn zu Aggression und Aggression zur Tragödie wird.

Was lässt Rassismus, Ausgrenzung und Missachtung in Menschen keimen?

Und was erwächst aus diesem Keim? Am Ende wird es nicht gut werden…dabei hätte es so einfach sein können.

Kontra. erscheint Digital, auf Vinyl (+CD), auf CD im Digipak und als limitiertes Boxset.

https://www.facebook.com/Kaerbholzoffiziell

https://www.youtube.com/user/kaerbholzband

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG