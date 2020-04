Kartal: stellen ihr Musikprojekt vor

Das Musikprojekt Kartal begann schon vor sechs Jahren und geht jetzt richtig an den Start. Gründer Semih ist ein Ex-Mitglied der Power Metal Band Stormhammer, bei der er in der Zeit von 2008 bis 2010 als Gitarrist gespielt hat. 2014 schloss er sich mit Mastermind Pepe, Mitbegründer und kreativer Kopf hinter dem Mischpult, zusammen. Semih übernahm auch hier wieder die Position als Gitarrist. Seitdem arbeiten die Münchener Musiker zusammen an ihrem Modern Progressive Power Metal Projekt. Eine zufällige Begegnung von Semih und Jürgen Dachl (Apeirage, Ex-Stormhammer) führte dazu, dass sie jetzt zu dritt weitermachen. Jürgen ergänzt das Projekt mit seinem Klargesang und Growling. Lasst euch überraschen und schaut gerne auf Kartals Bandpage auf Facebook vorbei.

Facebook-Post vom 23.03.2020:

United-Metal-Warrior`s

Freunde des Schwermetalls, wir wollen uns kurz vorstellen.

Kartal ist ein brandneues Musikprojekt das von Sem (Kara) und Pepe 2014 ins Leben gerufen wurde.

Ziel des Projekts/Band ist eine besondere Atmosphäre zu schaffen um den Metalfan zu überraschen und auf eine musikalische Reise mit zu nehmen.

Für den Gesang konnte Jürgen von Apeirage (ex-Stormhammer) gewonnen werden.

Ein erstes kurzes Video-Preview zeigt euch schon mal wohin die Reise geht.

Enjoy 🤘😎🤘

Mehr Info’s bekommt ihr auf der Bandpage: hier