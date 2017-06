Die kanadischen Hyperblaster KATAKLYSM werden 2017 ihr 25-jähriges Bandbestehen feiern und im Herbst auf große Jubiläumstour kommen. Um die Vorfreude zu steigern, enthüllt die Band heute das Lyricvideo zu dem Klassikersong ‚Illuminati‚ aus der Re-release-Box von »Shadows & Dust«/»Serenity In Fire«. Seht den Clip hier:

Bei ihren Specialshows im Oktober werden KATAKLYSM ihre beiden legendären Alben »Shadows & Dust« und »Serenity In Fire« in voller Länge auf die europäischen Bühnen bringen. Verpasst diese einmalige Chance nicht, und sichert Euch jetzt schon Tickets für die folgenden Daten:

KATAKLYSM

»A Moment In Time – Shadows & Dust vs. Serenity In Fire«

w/ GRAVEWORM

05.10. D Hanover – Capitol

06.10. D Leipzig – Hellraiser

07.10. B Antwerp – Trix

08.10. D Hamburg – Grünspan

10.10. UK London – o2 Academy Islington

12.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

13.10. CH Luzern – Schüür

14.10. D Bochum – Matrix

15.10. D Nuremberg – Hirsch

17.10. CZ Prague – Roxy

18.10. A Vienna – Simm City

19.10. D Lindau – Vaudeville

20.10. CH Lausanne – Les Docks

21.10. D Munich – Backstage

Weitere KATAKLYSM-Shows:

13. – 15.07. D Balingen – Bang Your Head!!! Festival

Tickets fürs Bang Your Head!!! Festival gibt es im Nuclear Blast Online Shop: www.nuclearblast.de/de/259942

Holt Euch »Shadows & Dust« und »Serenity In Fire« in einer Box: www.nuclearblast.de/de/248797

Holt Euch hier die anderen KATAKLYSM-Alben der NB Classic Series:

»The Prophecy / Epic«: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/cd/2cd/kataklysm-the-prophecy-epic-classic-series.html

»Sorcery / Temple Of Knowledge«: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tontraeger/cd/2cd/kataklysm-sorcery-temple-of-knowledge-classic-series.html

Oder sichert Euch KATAKLYSMs aktuelles Studioalbum »Of Ghosts And Gods« hier: http://nblast.de/KATAKLYSMGhosts

Mehr zu »Of Ghosts And Gods«: https://www.youtube.com/watch?v=aO7wA88N8Qg&list=PLB4brr7vf-P7cxUOOK49epqvAz_EsRkdz

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare