Die San Francisco-Bay Area-Thrash-Legenden DEATH ANGEL haben ihr aktuelles Studiowerk »The Evil Divide« am 27. Mai vergangenen Jahres über Nuclear Blast auf den Markt gebracht. Heute veröffentlichen sie ihr Lyricvideo zu dem monumentalen ‚Breakaway‚, das ihr hier sehen könnt:

Nach einigen US-Touren, u.a. mit ihren Labelkollegen SLAYER und ANTHRAX, ist die Band nun bereit, ihr aktuelles Album auch in Europa live vorzustellen: Daher werden DEATH ANGEL diesen Sommer einige Headlineshows spielen und bei Festivals, wie z.B. dem Rockharz Open Air, dem Antwerp Metal Festival und dem Bang Your Head!!! Festival, auf der Bühne stehen. Alle Details findet Ihr unten!

Sänger Mark Osegueda bezieht Stellung:

„Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass DEATH ANGEL diesen Sommer endlich wieder auf Tour durch Europa gehen werden – natürlich mit unserer aktuellen Platte »The Evil Divide« im Gepäck! Es hat sich fast schon so angefühlt, als wäre es uns verboten worden, für unsere treuen Anhänger dort drüben zu spielen! Wir versprechen Euch, dass wir uns Nacht für Nacht den Hinter aufreißen werden, um Euch einen Hammerabend zu bieten! Kommt vorbei und holt Euch die Energie ab, die METAL mit sich bringt! Die Energie, die DEATH ANGEL verkörpern!“

»The Evil Divide Across Europe Tour 2017«

06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

07.07. D Berlin – Badehaus

08.07. NL Eindhoven – Dynamo Club

09.07. B Antwerp – Antwerp Metal Festival

10.07. LUX Esch/Alzette – Kulturfabrik

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!! Festival

13.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

14.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

15.07. D Weil am Rhein – Baden in Blut

16.07. D Frankfurt – Zoom

19.07. F Nantes – Le Ferrailleur

20.07. F Paris – Le Petit Bain

21.07. F Puget-Sur-Argens – Le Rat’s

23.07. I Brescia – Colony Open Air

26.07. CH Aarburg – Musigburg

27.07. D Munich – Free & Easy Festival

28.07. SLO Tolmin – Metaldays

29.07. D Lindau – Club Vaudeville

30.07. D Essen – Nord Open Air

01.08. D Nuremberg – Hirsch

04.08. NL Steenwijkerwold – Dicky Woodstock

05.08. P Corroios – VOA Fest

06.08. NL Rotterdam – Baroeg

08.08. UK Wolverhampton – Slade Rooms

09.08. UK Glasgow – Audio

10.08. UK Bridgend – Hobos

11.08. UK London – Underworld

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

Ihr braucht Tickets? Klickt hier:

Rocharz Open Air: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/rock-harz-open-air-ballenstedt-05.-08.07.2017.html

Bang Your Head!!!: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/bang-your-head-balingen-13.-15.07.2017.html

Bang Your Head!!! + Warm-up: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/open-air/ticket/bang-your-head-warm-up-show-balingen-13.-14.07.2017.html

Nürnberg-Show: http://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/death-angel-tour-2017.html

Weitere DEATH ANGEL-Shows:

01. – 03.07. CO Bogotá – Rock al Parque

02.09. D Markneukirchen – ReeveLand Festival

29.10. – 02.11. MEX Cancun – Metal Maya

Quelle: www.nuclearblast.de

