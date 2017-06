„Ich liebe alle Songs von dem neuen Album und bin stolz auf sie“, so Gitarrenhexer Marcus Jidell zu den neuen Songs, die auf Tour zur Geltung kommen werden. „Aber wenn ich mit Pistole an der Schläfe einen Lieblingssong auswählen müsste, dann wäre es ‚The Starless Sleep‘, da der Song so einen starken 60s Flair hat, aber dennoch wie nichts anderes klingt, was ich zuvor schon gehört habe. Ich glaube, dieser Track hat alle Zutaten für einen guten AVATARIUM Song – er ist düster und poetisch, aber mit einem warmen, organischen und doch harten Sound. AVATARIUM klangen nie besser.“

Die Tour führt auch durch zahlreiche deutsche Städte und als Support sind die griechischen Doomster von THE SLAYER KING bestätigt.

HURRICANES AND HALOS TOUR 2017

AVATARIUM + special guest THE SLAYERKING

15.09. D Langen – Stadthalle

16.09. D Essen – Turock

17.09. D Nürnberg – Hirsch

18.09. D Berlin – Musik und Frieden (Black Room)

19.09. D Hannover – Musikzentrum

20.09. D Erfurt – From Hell

21.09. D Siegburg – Kubana

22.09. NL Oss – Groene Engel

23.09. B Vosselaar – Biebob

24.09. NL Zaandam – Podium De Flux

25.09. F Paris – Glazart

26.09. D Stuttgart – Universum

27.09. I Mailand – Legend Club

28.09. D München – Backstage

29.09. A Wien – Viper Room

30.09. H Budapest – Dürer Kert

Quelle: www.nuclearblast.de

