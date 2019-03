Am 13. April veröffentlichen die deutschen Extremisten Ketzer ihr viertes Album Cloud Collider via Metal Blade Records.

Hält man sich Ketzers musikalischen Werdegang vor Augen, erkennt man, dass sich ihr Sound stetig gewandelt hat. Zwischen Thrash-Riffs und stimmungsvoll angeschwärztem Stoff pendelnd, passte die Band noch nie in eine Schublade – was also darf man nun von Cloud Collider erwarten? Nichts weniger als einen Flug durch eine Sturmfront nach dem einem umso sanfterer Wind ins Gesicht bläst, ehe reinigender Regen einsetzt. Ketzers vierte Scheibe wird viele überraschen, weil die Jungs abermals eine andere Richtung einschlagen, indem sie ihre Markenzeichen beibehalten, aber noch einen Schritt weitergehen, was furioses Drumming, ruppige Thrash-Gitarren und epische Melodien betrifft, die im Ohr bleiben, nachdem der Song längst verklungen ist. In intensiver mehrjähriger Arbeit ist Ketzer ein Album gelungen, dass man nur einen Meilenstein in ihrer Karriere nennen kann, womit sie jegliche Erwartungen widerlegen. Dieses Album ist ein vertonter Sturm.

Das Material wurde im Herbst 2018 in Markus Stocks renommierter Klangschmiede Studio E und Laurent Teubls Sculpt Sound Studios eingespielt, wohingegen die Künstler Adam Burke und Johannes Stahl fürs Artwork verantwortlich zeichneten.

Ketzer geben folgendes Statement zu Cloud Collider ab: „Seit einiger Zeit haben wir einen Narren an Stürmen gefressen. Erst weht nur eine sanfte Brise, dann verfinstert sich der Himmel; die Atmosphäre fängt zu knistern an, und man spürt die Elemente, die nur darauf zu warten scheinen, sich Bahn zu brechen.Cloud Collider wird euch treffen wie die Naturgewalten. Bei Produktionen nach monatelanger Schweißarbeit wünschen wir uns generell immer ganz besonders, dass die Aufnahmen die Stimmung der Songs entsprechend wiedergeben und dieser spezielle Funke überspringt; dass das nicht klappt, ist gleichzeitig unsere größte Sorge. Wenn wir die fertige Platte hören, wollen wir das Gefühl haben, unser nächster Entwicklungsschritt müsse genau so und nicht anders klingen . Erst dann sind wir zufrieden. Umso stolzer und erleichterter dürfen wir ebendies jetzt von Cloud Collider behaupten, und zwar ohne jeden Zweifel! SO müssen sich Ketzer 2019 anhören! Die Scheibe vereint Neues mit Altem, es gibt schnelle, wie langsame Momente, und wir können kaum erwarten, das Zeug live zu spielen. Dieses Album bringt alle bisherigen Aspekte unseres Stils in Einklang und macht dabei trotzdem einen Schritt nach vorne!“

Um einen weiteren Vorgeschmack auf Cloud Collider zu gewinnen, hat die Band jetzt eine neue Single hochgeladen. Das Lyric Video zu The Wind Brings Them Horses ist online.

Ketzer kommentieren wie folgt: „Prepare yourself for the second single of our new album Cloud Collider! Winds may turn into Storms. And today The Wind Brings Them Horses!“

Die erste Single No Stories Left (mit einem Gastbeitrag des legendären Proscriptor McGovern von Absu) kann man sich hier anhören: metalblade.com/ketzer – dort kann man sich Cloud Collider auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

–ltd. digipak-CD

–180g black vinyl (EU exclusive)

–red-brown marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–black/white split colour vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

–blue w/white / red /black splattered vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

–amber marbled vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

Cloud Collider Tracklist:

1. The Machine

2. Keine Angst

3. Walls

4. Cloud Collider

5. Forever Death

6. The Wind Brings Them Horses

7. No Stories Left

8. This Knife Won’t Stay Clean Today

9. (The Taste of) Rust and Bone

10. Light Dies Last

Beginnend mit der Releaseshow für Cloud Collider am 12. April in Oberhausen gehen Ketzer auf ihre Black Bombs and Storm Clouds Europatour zusammen mit den Dänen von Slaegt.

Ketzer & Slægt – Black Bombs And Storm Clouds Tour 2019

Presented by Deaf Forever Magazine

12. April Oberhausen (Germany) – Helvete (Album release show!)

13. April Nottingham (UK) – Angel Microbrewery

14. April London (UK) – Nambucca

15. April Paris (France) – Le Klub

16. April Zottegem (Belgium) – Kaffe Marboel

17. April Olten (Switzerland) – Coq d’Or

18. April Wörgl (Austria) – Komma

19. April Milan (Italy) – Blue Rose Saloon

20. April Parma (Italy) – Zu Club

22. April Budapest (Hungary) – Dürer Kert w/ Midnight

23. April Vienna (Austria) – Viper Room

24. April Nürnberg (Germany) – Z-Bau

25. April Kassel (Germany) – Goldgrube

26. April Hamburg (Germany) – Bambi Galore w/ Ultha & Vanum

27. April Berlin (Germany) – Zukunft am Ostkreuz

Ketzer live 2019:

22. June Büßfeld (Germany) – MISE Open Air

19. October Paderborn (Germany) – Metal Inferno Festival

Ketzer Line-Up:

Gerrit aka I. Destroyer – vocals

Marius aka Executor – guitars

Chris aka Sinner – guitars

David aka Necroculto – bass

Søren aka Desecratør – drums

Ketzer Discography:

Satan’s Boundaries Unchained (2009)

Endzeit Metropolis (2012)

Starless (2016)

Cloud Collider (2019)

Ketzer online:

http://www.ketzer-official.de

https://www.facebook.com/ketzergermany

