Killer Be Killed: veröffentlichen Video zu „From A Crowded Wound“

Killer Be Killed, die letzten Freitag ihr neues Album Reluctant Hero, via Nuclear Blast Records veröffentlichen, feiern den Release mit einem animierten Video für den Song: From A Crowded Wound.

Schaut euch das Video hier an:

Ben Koller über den Song: „From a Crowded Wound ist ein wummernder Nackenbrecher, der mit Vollgas über eine rutschige Spur von Anfang bis zum Ende über die Riffs brettert.“

Costin Chioreanu, der zuvor bereits an Videos für Ghost, Napalm Death und Corrosion Of Conformity arbeitete, kreierte den Clip.

Das Album ist in vielen verschiedenen Varianten als limitiertes Vinyl erhältlich, ebenso als CD und schwarze 2LP Vinyl. Diese physischen Editionen, ebenso wie ein Shirt, können hier bestellt werden:

https://www.killerbekilled.com/reluctant-hero.

Zusammen mit Sirius XM Liquid Metal Host Jose Mangin startete die Band einen Countdown zum Release des Albums, welcher aus exklusiven Interviews und zusätzlichen Previews des Langspielers bestand. Dieses Spezialprogramm wird am Sonntag fortgesetzt. Ebenso veröffentlichte die Band einige Trailer zum Album, welche ihr euch auf dem Nuclear Blast Youtube Channel anschauen könnt (Songwriting: https://youtu.be/UoxUndxPu4A, Recording: https://youtu.be/x5h-WTA2Z4k, About Inner Calm From Outer Storms and Dreams Gone Bad: https://youtu.be/H34mnoVqfmU, and Album, Artwork and Vocals: https://youtu.be/PpaZXBiS0nI).