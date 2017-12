Die dänischen Melodic Death Metaller Killing Gandhi werden am 23. Februar 2018 ihr neues und zweites Album Aspirations Of Failure bei Massacre Records veröffentlichen. Abermals rekrutierte die Band den führenden Rock- und Metalprodzenten Jacob Hansen, der sich um den Mix und das Mastering des Albums gekümmert hat. Das Coverartwork wurde von Al.Ex / Mayhem Project Design gestaltet. Die Songs vom kommenden Killing Gandhi haben weitaus mehr Druck als die Songs des Debütalbums und der Stimmmumfang von Leadsänger Thorbjørn Jensen wird perfekt in Szene gesetzt. Mit ihrem neuen Album, wollen Killing Gandhi den nächsten Schritt nach vorn gehen, neue Fans gewinnen und sich einen noch größeren Namen in der Metalszene machen.

Track List:

1. Opus #6

2. Let Me Tell You

3. Dark Hours

4. Hollow Paintings

5. The Great Escape

6. Opus #2

7. Art Of Silence

8. My True Being

9. The Painter And The Sleeper

10. Farewell

11. Opus #1

12. Building My Own Fate

