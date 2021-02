Kings Of Leon: veröffentlichen das Video zum neusten Song „Echoing“

Die mehrfach mit Platin und dem Grammy ausgezeichnete Rockband Kings Of Leon hat das offizielle Musikvideo zu ihrem kürzlich veröffentlichten Track Echoing veröffentlicht.

Echoing ist ein weiterer Vorbote aus dem mit Hochspannung erwarteten, achten Studioalbum When You See Yourself, das am 5. März erscheinen wird.

Die dynamische Schwarz-Weiß-Optik des Videos spiegelt auf eindrucksvolle Weise die Energie des Songs wider.

Consequence of Sound beschrieb den Song als „angespannt und lebendig“ zugleich und bezog sich dabei insbesondere auf „angsteinflößende, unberechenbare Riffs“ – ein Vibe, der sich auch durch das komplette, frisch veröffentlichte Video zieht.

Das offizielle Musikvideo zu Echoing könnt ihr euch hier ansehen:

Über Kings Of Leon:

Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 haben Kings Of Leon (Caleb (Gitarre/Gesang), Nathan (Schlagzeug), Jared (Bass) und Matthew Followill (Gitarre)) sieben Alben (Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because Of The Times (2007), Only By The Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013) und Walls (2016)) veröffentlicht und weltweit über 20 Millionen Alben und fast 40 Millionen Singles verkauft. Die mehrfach Platin-ausgezeichnete Band hatte fünf Singles in den Billboard Hot 100 Charts, alle sieben ihrer Studioalben in der Billboard Top 200 Liste und zwei Singles, die #1 im Modern Rock Radio erreichten. Mit der Veröffentlichung von Walls gelang es der Band zum ersten Mal, auf der Nummer Eins in den Billboard Top 200 zu landen. Darüber hinaus wurden sie acht Mal für den Grammy nominiert, gewannen drei Grammys, drei NME Awards, zwei Brit Awards und einen Juno Award. Sie tourten durch die ganze Welt, spielten in den größten Locations und waren Headliner bei großen Festivals wie Bonnaroo, Lollapalooza, Austin City Limits und Glastonbury. Kings Of Leon werden im März dieses Jahres ihr achtes Studioalbum When You See Yourself veröffentlichen.

https://www.instagram.com/kingsofleon/?hl=de

https://de-de.facebook.com/KingsOfLeon/

Quelle: Sony Music Entertainment Germany GmbH