Der Vorverkauf für Shinedown ist sensationell gestartet! Nach nur knapp zwei Wochen sind bereits ein Drittel der Karten weg! Wer das Konzert der Rocker aus Florida im Z7 miterleben will, der holt sich am besten möglichst bald seine Tickets!

Mit weltweit über 30 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Florida Rocker Shinedown zu den erfolgreichsten Vertretern der Post-Grunge-Generation. Auf dem aktuellen Album Attention Attention glänzt das Quartett um Sänger Brent Smith mit einem abwechslungsreichen Feuerwerk aus Rock, Grunge, Metal und einer Prise Pop und zelebriert wuchtige Stadion-Hymnen genauso wie intime Songs voller Tiefgang.

Aufgepasst! Shinedown greifen wieder voll an. Mit ihrem neuen Album Attention Attention haben sie nicht nur die Top Ten der Schweizer Charts geknackt, sondern auch ein ausgereiftes Kunstwerk geschaffen, dass die Band von einer sehr persönlichen Seite zeigt. Das Konzeptalbum beinhaltet die bislang intimsten Songs des harten Vierers aus Jacksonville. Die Geschichten sind sehr eng verbunden mit dem Leben der Musiker, allen voran Frontmann Brent Smith. Die Nummern behandeln teils derart intime Themen, dass man beschloss, das Album in den eigenen Reihen zu produzieren. Bassist Eric Bass hat dabei einen ausgezeichneten Job gemacht. Kraftvoll und fett knallen die 13 Songs von Attention Attention aus den Boxen.

Poppiger, erwachsener war nach dem Release des sechsten Albums zu lesen. Die Band hat sich deutlich hörbar weiterentwickelt, ohne jedoch die bekannten Trademarks zu vernachlässigen. Und Sänger Smith legt phasenweise aggressive Tendenzen an den Tag, wie seit dem grossartigen 2008er-Opus The Sound Of Madness nicht mehr. Live wird das neue Material – allen voran die Singles Devil und The Human Radio – garantiert richtig geil abgehen. Gepaart mit den Knallern der ersten fünf Scheiben verspricht die neue Show eine energiegeladene Party ohne Ende.

Support Bands: Starset + Press To Meco

Location: Z7, Pratteln

Datum: Donnerstag, 15. November 2018

Beginn: 19:30 Uhr

Hier gehts zur Veranstaltung

Kommentare

Kommentare