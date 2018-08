Konzertfabrik Z7: am 30.09.2018 mit Kamelot, Leaves’ Eyes und Visions Of Atlantis

Man kann sie zweifellos als Z7-Stammgäste bezeichnen. Zum dreizehnten Mal seit 1998 gastieren Kamelot in diesem Jahr in der Pratteler Rockfabrik. In den vergangenen zwei Dekaden haben sich die Amerikaner den Ruf als eine der einflussreichsten und innovativsten Melodic Metal Bands weltweit erspielt. Mit dem neuen Album The Shadow Theory (Release: 6. April 2018) und einem neuen Drummer werden Kamelot im September ein weiteres Mal über die heiligen Bretter unseres Rocktempels fegen.

Special Guests:

– Leaves’ Eyes

– Visions Of Atlantis

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag 30. September 2018

Beginn: 19:00 Uhr

Kommentare

