Event: Z7 Summernights 2019

Veranstaltungen & Kosten:

– AC/DC & Aerosmith Mega Show with Live / Wire & Big Ones am 13.07.2019 47,00 CHF / 41,36 €

– Toto am 16.07.2019 85,00 CHF / 74,80 €

– Tarja Turunen am 19.07.2019 65,00 CHF / 57,20 €

– In Extremo, Schandmaul & Beyond The Black am 20.07.2019 75,00 CHF / 66,00 €

– Manfred Mann`s Earth Band & Glenn Hughes am 21.07.2019 70,00 CHF / 61,60 €

… weitere Termine und Bands folgen

Ort: Konzertfabrik Z7, Kraftwerkstr.7, 4133 Pratteln, Schweiz

Tickets unter: http://www.z-7.ch/programm.php

Genre: Hardrock, Bluesrock, Classic Rock, Gothic Rock, Mittelalter Rock, Heavy Metal, Symphonic Metal, Rock

Veranstalter: http://www.z-7.ch

Link: http://www.z-7.ch/programm.php

Wer auf hart rockende Livemusik steht, kommt im Dreiländereck Deutschland / Frankreich / Schweiz an der Konzertfabrik Z7 in Pratteln bei Basel kaum vorbei. Bereits seit 1994 organisiert das Z7 über 150 Konzerte Konzertveranstaltungen pro Jahr und bietet dabei ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm. Von außen macht die ehemalige Lagerhalle einen unscheinbaren Eindruck, doch es handelt sich dabei um eine der renommiertesten Konzerthallen Europas. Die Konzertfabrik ist klein genug, um intime Konzerterlebnisse ohne Leinwände zu garantieren, aber groß genug, um populäre und international bekannte Künstler und Bands anzuziehen. Bis zu 1600 Besucher bekommen hier bestmögliche Konzertqualität auf einer großen Bühne mit hohem Ton- und Lichtstandard in nahezu familiärer Atmosphäre geboten. Neben den Konzerten in der Location veranstaltet man auch regelmäßig Konzerte und Open Airs in der Region, z.B. in der Römerstadt Augusta Raurica oder vor dem Z7. Die Konzertlocation hat Kultstatus bei nahezu jedem, der sich für Rock, Hardrock, Mittelalter Rock und Heavy Metal interessiert, denn hier gastieren sie alle, von Judas Priest über Avantasia, Lordi, Arch Enemy, Feuerschwanz, Slayer, Billy Idol, Hammerfall, Saltatio Mortis, Nazareth, Steel Panther, Cradle Of Filth, Amorphis bis hin zu Saxon …, aber auch Bands wie die Erste Allgemeine Verunsicherung oder die Spider Murphy Band.

Freiluftveranstaltungen direkt vor der Türe des Z7 haben Tradition, denn jahrelang wurden hier die Metal Dayz Open Air Konzerte durchgeführt. Seit 2015 wird unter dem Banner Z7 Summernights unter freiem Himmel gerockt und man konnte bereits Bands und Künstler wie z.B. Dream Theater, Evanescence, Within Temptation, Korn, Sido, Queensrÿche, Sabaton, Brainstorm, D.A.D., Axel Rudi Pell, Alter Bridge, Shakra u.v.m. unter dem Nachthimmel von Pratteln genießen. Auch Indoorkonzerte finden im Rahmen der Summernights statt.

In 2019 findet das Sommernachtsmärchen seine Fortsetzung und verspricht durch hervorragende Bands, einer ganz besonderen Atmosphäre und einem speziellen Foodangebot zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis zu werden. Bestätigt sind bisher Tarja Turunen, In Extremo, Live / Wire, Schandmaul, Beyond The Black, Manfred Mann`s Earth Band, Big Ones, Glenn Hughes und Toto. Weitere Acts und Künstler folgen …

Tickets unter: http://www.z-7.ch/programm.php

