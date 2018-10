Die finnischen Folk Metal-Superstars KORPIKLAANI haben ihr neues Studioalbum »Kulkija« („Wanderer“) am 07. September 2018 via Nuclear Blast Records veröffentlicht. In wenigen Tagen werden sie dieses auf ihrer Headlinetour durch Nordamerika (w/ ARKONA; alle Termine findet ihr unten) ausgiebig live vorstellen. Um die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, hat die Band heute ein neues Lyricvideo zu einem weiteren Song ihres neuen Werks online gestellt, das einmal mehr von Jan Yrlund erstellt wurde.

Jonne dazu: „Aus irgendeinem Grund habe ich während der ersten Demoaufnahme des Songs einen traditionellen Tango herausgehört. Dieser Gedanke ist bis heute nicht gewichen. Auch wenn wir den Songs live spielen, kann ich einen Tango-Einfluss darin spüren, ich ziehe den Beat wie Topi Sorsakoski hinter mir her. Da ich diese ursprüngliche Form nicht gänzlich verschwinden lassen wollte, haben wir am Ende des Songs wirklich einen Tango-Teil eingebaut. Der Tango ist also kein Witz, auch wenn es nun für manche so klingen mag. Eine gewisse Prise Ironie ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, das ist auch schon bei Sorsakoski der Fall gewesen.

Dieser Song ist auf eine bestimmte Art und Weise locker-leicht, birgt aber auch Stärke und sogar etwas Traurigkeit in sich. Tuomas Keskimäkis Text geht in dieselbe Richtung. Er soll vor allem vermitteln, dass es wichtig ist, den Moment zu leben, wofür auch KORPIKLAANI stehen. Die Band ist schon immer in der Lage gewesen, den Moment beim Schopf zu packen und das Leben hier und jetzt zu genießen.“

Über ‚Kuin korpi nukkuva‘ („Wie ein schlafender Wald“):

Ein Wanderer träumt von einer einfachen Reise auf einer ebenen Straße, mit dem Mädchen seiner Träume an seiner Seite. Als er wieder zuhause ist, fühlt es sich für ihn so an, als würde er nirgendwo hingehören. Der Wanderer möchte am liebsten nie wieder aufwachen, da ein Leben voller Ängste und Sorgen auf ihn wartet. Am Ende des Traums pflückt das Mädchen eine tote Blume, woraufhin er erwacht. Es wird ihm bewusst, dass er einen jeden Tag genießen und nicht an morgen denken sollte.

»The Wayfarer«

w/ ARKONA

31.10. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

01.11. USA New York, NY – Gramercy Theatre

02.11. CDN Québec, QC – Impérial Bell

03.11. CDN Montréal, QC – Club Soda

04.11. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

05.11. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

06.11. USA Minneapolis, MN – Varsity

07.11. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

08.11. CDN Saskatoon, SK – Coors Event Centre

09.11. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

10.11. CDN Calgary, AB – Marquee Beer Market

12.11. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

13.11. USA Seattle, WA – El Corazón

14.11. USA Portland, OR – Bossanova Ballroom

15.11. USA San Francisco, CA – The Fillmore

16.11. USA Sacramento, CA – Holy Diver

17.11. USA San Diego, CA – House of Blues

18.11. USA Los Angeles, CA – Regent Theater DTLA

19.11. USA Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

21.11. USA Dallas, TX – House of Blues

23.11. USA Atlanta, GA – Masquerade

24.11. USA Richmond, VA – Capital Ale House

25.11. USA Philadelphia, PA- Theatre of Living Arts

26.11. USA Baltimore, MD – Soundstage

***NEU***

w/ PROFANE OMEN

25.01. FIN Helsinki – Nosturi (w/ TROLLFEST, WALTARI)

26.01. FIN Tampere – Klubi (w/ TROLLFEST)

31.01. FIN Jyväskylä – Lutakko

01.02. FIN Lahti – Finlandia-klubi

02.02. FIN Turku – Apollo

07.02. FIN Kuopio – Henry’s Pub

08.02. FIN Oulu – Hevimesta

09.02. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

***NEU***

»Wayfarers & Warriors Tour 2019«

w/ TURISAS, TROLLFEST

21.02. LUX Esch an der Alzette – Kulturfabrik

22.02. D Wacken – Wacken Winter Nights

23.02. NL Tilburg – 013

24.02. B Antwerpen – Trix Muziekcentrum

25.02. UK London – Islington Assembly Hall

26.02. F Lille – Le Splendid

27.02. F Paris – La Cigale

28.02. F Mérignac – Krakatoa

01.03. E Bilbao – Santana 27

02.03. P Porto – Hard Club

03.03. P Lissabon – Lisboa ao Vivo

05.03. E Málaga – Paris 15

06.03. E Murcia – Garaje Beat Club

07.03. E Saragossaa – Centro Cívico Delicias

08.03. F Marseille – Espace Julien

09.03. CH Pratteln – Z7

10.03. F Bourg-en-Bresse – La Tannerie

11.03. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

12.03. HR Zagreb – Tvornica Kulture

13.03. H Budapest – Barba Negra Music Club

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.03. PL Krakau – Klub Kwadrat

16.03. PL Warschau – Progresja

17.03. PL Danzig – B90

19.03. D Berlin – Huxleys Neue Welt

20.03. PL Breslau – Centrum Koncertowe A2

21.03. D Jena – F-Haus

22.03. D München – TonHalle

23.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

24.03. D Köln – Essigfabrik

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

03. – 06.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

21. – 27.07. SLO Tolmin – MetalDays

01. – 04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

Kommentare

Kommentare