Nach Veröffentlichung ihres bereits 9. Studio Albums ‚Silent Killer‘ im April dieses Jahrs, blieb den Rockern von MUSTASCH kaum eine Verschnaufpause. Eine Co-Headliner Tour gemeinsam mit Hardcore Superstar in Schweden, frenetisch gefeierte Festival Shows in ganz Europa bis hin zu einer umfassenden USA Tour später, kommen MUSTASCH rund um ihren charismatischen Frontman Ralf Gyllenhammar nun endlich zurück auf unsere Bühnen! Gemeinsam mit den verrückten Australiern MAMMOTH MAMMOTH und Sludge Rockern DIRT FORGE als Special Guests im Gepäck, wird der kalte Dezember Monat mehr als heiß!

„Auch wenn wir gerade erst eine super Zeit auf Tour in den USA hatten, es wird einfach großartig endlich wieder zurück nach Deutschland zu kommen! Mit all euch wunderbaren Leuten, gutem Essen und all eurem fantastischem Bier. Federweißer für alle!“ /Ralf, Mustasch

Wer MUSTASCH bereits live erleben durfte, der Weiß diese Band lässt auf der Bühne nicht lange mit sich fackeln und mit Sicherheit kein T-Shirt trocken. Sichert euch noch jetzt euer Ticket und erlebt die Schweden live an folgenden Dates ihrer ‚Silent Killer Tour 2018‘:

03.12 Frankfurt, Nachtleben

04.12 München, Backstage Club

05.12 Osnabrück, Bastard Club

06.12 Oberhausen, Kulttempel

07.12 Stuttgart, Keller Klub

08.12 Leipzig, Hellraiser

09.12 Berlin, Musik & Frieden

27.12 Hamburg, Sankt Hell (Festival)

28.12 Copenhagen (DK), Sankt Hell (Festival)

