Korpiklaani: enthüllen neue digitale Single ‚Mellanöl‘ [feat. Viking Danielson]!

Für den internationalen Tag des Bieres haben sich Korpiklaani das Beste bis zum Schluss aufgehoben: Dafür veröffentlichte die Band die letzte Version von Beer Beer – Mellanöl zusammen mit Viking Danielson.

Schaut euch das neue Video für Mellanöl hier an:

Korpiklaani dazu:

„Wir haben einige Bands gefragt, ob sie die schwedische Version für Beer Beer einsingen wollen. Viele wollten einfach nicht, anderen gefiel die Idee nicht, in ihrer Muttersprache Schwedisch zu singen, andere hatten Angst, dass ihre weiße Weste durch so etwas wie ein Trinksong beschmutzt werden würde. Wir hatten schon die Sorge, dass die Schweden uns aufgegeben haben könnten?

Glücklicherweise sprach es sich herum und wir wurden auf eine weniger bekannte Band hingewiesen von der mystischen Öland Insel. Hier kommt also Viking Danielson von Svarta Ijuset (‚Västerås tjejerna, smutsigt mamma, ta kuken I munnen Konungen‘), der sich die Seele aus dem Hals singt über Mellanöl, das bekannte schwedische Bier mit einem beängstigend niedrigen Alkoholgehalt.“

Die Band hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der Pyynikin Distilling Company ihren eigenen Vodka mit Fichten Flavour gelaunched und ein besonderes Livestream-Event angekündigt:

Korpiklaani erfüllen sich ihren langgehegten Traum eines Trinkgelages in einer Brauerei und werden aus der Brauerei am Samstag, den 29. August ab 20.00 CEST ein Livekonzert streamen.

Tickets für die Show lassen sich auf der neuen Website, www.korpiklaani.live bestellen. Hier können Fans ebenfalls exklusives Merch kaufen und den Vodka vorbestellen.

