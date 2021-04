Korpiklaani: veröffentlichen Akkordeon Playthrough für „Huolettomat“

Die finnischen Folk Metal Superstars Korpiklaani sind eine der am härtesten arbeitenden Bands der Branche. Ungefähr zwei Monate nach der Veröffentlichung ihres gefeierten 11. Studioalbums Jylhä veröffentlichen sie eine Reihe gut gefilmter Playthroughs für eine Handvoll ihrer neuen Songs. Vor einigen Wochen war ein Schlagzeugspiel für das Lied Verikoira der Anfang. Ab heute könnt ihr Sami Perttula mit seinem Akkordeon durch den Track Huolettomat rippen sehen.

Das Drum-Playthrough für Verikoira ist hier zu sehen: https://youtu.be/EhIKkg5X7E0

Sami Perttula kommentiert den Song Huolettomat:

„Huolettomat ist das Produkt eines langen Prozesses und ich habe vor ein paar Jahren die ersten Ideen dieses Songs aufgenommen. Meine Idee war es, ein stereotypes Korpiklaani-Folk-Metal-Lied zu machen und die saftigsten Teile aufzunehmen, die mich am meisten berührten, als ich selbst in das Genre eingeführt wurde: Energie, ein gutes Gespür für Melodie und ein erhebender Rhythmus. Wieder einmal ging der ganze Song durch die Filter meiner Bandkollegen und es würde nicht in einer so coolen Form existieren wie jetzt auf dem Album, wenn es nicht für sie wäre. Nochmals vielen Dank an sie, dass sie sich viel Mühe gegeben haben!

‚Huolettomat‘ kann als ‚der Unvorsichtige‘ übersetzt werden und wieder sind die Texte von Tuomas Keskimäki. In der Geschichte feiern die Sorglosen heimlich auf einer Insel, rennen lachend zum Gerichtsvollzieher und feiern weiter, als wäre es ihr letzter Tag gewesen. „Heute ist heute, morgen ist ungewiss“. In einer Rezension wurde das Lied von Korpiklaani anstelle des Soundtracks des König der Löwen-Films als „Hakuna Matata“ beschrieben, und diese Beschreibung gefällt mir irgendwie.

Besonderer Dank für das Video geht an den Medienstudenten Aleksander Grönvall, der die jüngere Generation von Produzenten in Finnland vertritt. Mit seiner Motivation, Professionalität und Anstrengung konnten wir euch dieses Video zur Verfügung stellen. Viel Spaß!“

Korpiklaani Live Dates 2021:

12.06. – Z! Live Rock Fest, SP

13.06. – Metal Frenz, DE

24.06. – Nummirock, FI

03.07. – Tuska, FI

07.07. – Siilifolk, FI

25.07. – Työväen Musiikkitapahtuma, FI

19.08. – Rock Castle, CZ

03.09. – Telakka, Helsinki, FI

04.09. – Laukaanhovi, Laukaa, FI

10.09. – Tullikamari Klubi, Tampere, FI

11.09. – Möysän musaklubi, Lahti, FI

04.12. – HRH Vikings, FI

Quelle: Nuclear Blast GmbH