Krokus: veröffentlichen das neue Album „Adios Amigos Live @ Wacken“ am 19.02.

RCA und Legacy Reordings/Sony Music präsentieren die neue und spektakuläre Konzertaufnahme Adios Amigos Live @ Wacken der mehrfachen Schweizer #1 Hardrock-Band Krokus.

Das außergewöhnliche Live Spektakel vom Kult-Festival Wacken erscheint am 19. Februar 2021 als audiovisuelles CD+DVD-Set sowie in digitaler Form als Audiostream.

Es gibt wohl kaum eine Rockband, die nicht davon träumt, irgendwann einmal auf dem größten Festival der Metal-Szene spielen zu dürfen: In Wacken.

Krokus, die legendäre Schweizer Rockformation um Mastermind Chris von Rohr, rockte dort im August 2019 auf der Hauptbühne bereits zum zweiten Mal! Mit einem mit 4-fach Platin ausgezeichneten Album, zwei weiteren Platin- und zwei Gold- Ehrungen für die letzten Albumveröffentlichungen, die allesamt Spitzenpositionen in der Schweiz erreichten, ist das auch kein Wunder. Krokus sind aber nicht nur in ihrer Heimat erfolgreich, weltweit ist diese Rockband längst eine Institution und erreichte auch in Deutschland wiederholt prominente Chartplatzierungen, so zum Beispiel mit der Top 20 Platzierung des Album-Klassikers Dirty Dynamite.

Es kam also zusammen, was zusammengehörte, und die Jungs, die in ihrer 46-jährigen Karriere weltweit über 2.000 Konzerte spielten, erlebten einen ihrer stärksten Momente überhaupt. Dazu Chris von Rohr: „Es war ein magischer Tag für uns! Wir spürten vom ersten Song an, dass diesmal Feeling, Connection und Sound stimmten. Fazit: Es war eine einzige Hardrock-Party.“ Und Fernando von Arb ergänzt: „Oft werden ja die besten Konzerte nicht aufgenommen, oder irgendwas läuft technisch schief. Hier passte einfach alles.“

Die unvergesslichen Erinnerungen an diesen phänomenalen Auftritt, die seinerzeit live als Telekom Magenta Musik 360 Event weltweit mitverfolgt werden konnten, werden nun endlich auch offiziell veröffentlicht. Die mit Spannung erwartete Live-CD+DVD Krokus: Adios Amigos Live @ Wacken vom Wacken Open Air 2019 erscheint am 19. Februar 2021 und ist bereits vorbestellbar.

Mit dem jetzt zur Veröffentlichung anstehenden Tour Programm Adios Amigos befinden sich Krokus nunmehr seit 2019 auf permanenter Abschiedstour, die aktuell, wie so vieles (vor allem im Live- und Entertainment Bereich), durch Corona unterbrochen wurde. Wenn die Band in ihrer wechselhaften Karriere jedoch eines gelernt hat, dann keinesfalls aufzugeben, und so sieht es auch Frontmann und Sänger Marc Storace: „Wir werden diese Tour auf jeden Fall, wann immer das auch sein mag, zu Ende führen.“ Krokus wollen ihren Weg würdig und richtig zu Ende gehen. „Da ist noch zu viel Spaß und Power drin. – It’s not over till it’s over“.

Wer Krokus live beim Wacken-Festival erlebte, redet noch heute davon und kann das nur bestätigen – so gut und voller Spielfreude war die Band noch nie und trotz angekündigtem Abschied scheint die Reise noch nicht zu Ende zu sein.

Die neue Veröffentlichung lädt nun alle Rockbegeisterte und Krokus-Fans ein, die Show im Lockdown-Modus am Bildschirm, auf CD oder online zu feiern.

Die Nachbarn werden es lieben, wenn der frenetische Beifall des Wacken Publikums aufbraust und die Band auf der Bühne ihren Sturm entfesselt. Krokus hat noch niemand aufgehalten, die Wand zum Nachbarn schon gar nicht.

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch