Time For Metal: Bewerbungsvideos für den Underground Award 2021 von 26 Bands auf YouTube verfügbar

Seit dem 08.01. läuft die Votingphase für den Underground Award 2021. Zum Start dieser Votingphase hatten wir alle teilnehmenden Bands gebeten, uns ein maximal 30 Sekunden langes Video zuzusenden, in dem sie sich vorstellen und Werbung für sich machen. Darauf haben wir von 26 Bands eine Antwort erhalten, und die entsprechenden Videos sind auch schon in zufälliger Reihenfolge als „Wahlwerbespots“ auf Instagram von uns geteilt.

Jetzt haben wir diese 26 Videos in die fünf Regionen einsortiert, zusammengeschnitten und pro Region auf YouTube hochgeladen. Dort können sich die Fans, die sich vielleicht noch unschlüssig sind, wem sie ihre Stimme geben wollen, anschauen und anhören, was für eine dieser 26 Bands sprechen könnte. Hier findet ihr die Links dazu:

Region 1: https://youtu.be/jTLRYNcNSQ8

Region 2: https://youtu.be/KO8Es2p_Pgg

Region 3: https://youtu.be/9lhwQuEH0pY

Region 4: https://youtu.be/jCkw6RAHSDE

Region 5: https://youtu.be/x7WHHyJE3ZY

Unter den Videos haben wir in alphabetischer Reihenfolge noch einmal alle Bands mit ihren Songs aufgeführt, die sich in dieser Region beworben haben. Also, schaut euch die Videos an, hört euch die Bewerbungssongs der Bands auf unserer Votingseite an und gebt eure Stimme ab! Bitte beachtet dabei, dass ihr nur ein Mal voten könnt und pro Region eine Stimme vergeben werden muss. Die Votingphase läuft noch bis zum 08.02.2021, 12:00 Uhr.

Morgen gibt es dann auch noch einmal die aktuellen Top5 pro Region.