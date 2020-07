Lachend In Die Kreissäge – Der Podcast: Episode 4 mit Maik Weichert (Heaven Shall Burn) online

In Episode 4 sprechen Jan und Janosch von Long Distance Calling in ihrem Podcast mit Maik Weichert über Kreuzfahrtschiffe, das Bohlen Universum, Politik und seine Sozialisation in der (ehemaligen) DDR.

Mit seiner Band Heaven Shall Burn hat er es bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Wie das alles zusammenpasst, erklärt uns der promovierte Jurist in einem ausführlichen und unterhaltsamen Gespräch.

Da Maik während der Aufzeichnung auf schönen Insel Rügen weilte, gab es hier und da ein paar kleine Probleme mit Empfang, Mücken und Wind. Die überaus interessante Unterhaltung sollten Ihr Euch allerdings keinesfalls entgehen lassen. Feuer frei!

Episode 4 ist ab sofort online: https://lidkpodcast.podigee.io/5-episode4

Außerdem natürlich bei iTunes, Spotify, Deezer etc.