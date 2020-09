Lamb Of God: kündigen zwei gewaltige weltweite Streaming Events an

Die Metalmacht Lamb Of God kehrte vergangenen Freitag mit einem Paukenschlag zurück auf die Bühne und spielte zum ersten Mal überhaupt das aktuelle, selbstbetitelte Album in voller Länge bei einem weltweiten Live-Stream.

Und nun geht es in die zweite Runde: Lamb Of God werden am Freitag, den 25. September einen zweiten Stream starten, bei dem sie ihr 2004er Meilensteinalbum Ashes Of The Wake erstmals in voller Länge performen werden. Wie bereits beim vorherigen Stream werden auch diesmal einige zusätzliche Fan-Favourites und Raritäten direkt im Anschluss dargeboten werden. Tickets und exklusive Merchbundes gibt es hier: http://watch.lamb-of-god.com

Lamb Of Gods rasante und chirurgisch präzise Darbietung ihres selbstbetitelten Albums am letzten Freitag wurde von einer Zugabe mit Songs wie Ruin, Contractor, 512 und sogar einer Weltpremiere von The Death of Us abgeschlossen, einem neuen Song, den die Band in Quarantäne schrieb für den Bill & Ted Face The Music Soundtrack.

Zusätzlich zu Lamb Of Gods stürmischer Rückkehr auf die Bühne, konnten Fans eine Pre-Show erleben, die von Host Jose Mangin zelebriert wurde und exklusive Interviews mit den Bandmitgliedern bot. Außerdem gab es ein 30-minütiges Opening Set von Bleed from Within zu erleben.

Lamb Of God werden nun einen zweiten Stream am 25. September präsentieren, bei dem ihr mit Goldener Schallplatte ausgezeichnetes Meilensteinalbum Ashes Of the Wake zum ersten Mal in voller Länge gespielt wird, mit noch zusätzlichen Fanfavourites und Raritäten in der Zugabe.

Jose Mangin wird wieder für die Pre-Show zuständig sein und diesmal gibt es ein Opening Set von Whitechapel, die Teile ihres vorab gefilmtem Konzerts der „Brotherhood Of The Blade“ DVD von 2015.

Der Stream beginnt um 23.00 CEST. Livestream Tickets kosten 15 Dollar und sind hier erhältlich: http://watch.lamb-of-god.com.

Der Stream ist bis um 11:59 EDT am Sonntag für Fans mit Tickets verfügbar. Ebenso bietet die Band Tickets zusammen mit limitierten Merch Bundles sowie einem exklusiven Merchstore, der nur für Ticketbesitzer zugänglich ist.

Für weitere Informationen sowie Tickets und Merch Bundles, hier entlang:

http://watch.lamb-of-god.com