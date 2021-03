Landmvrks: veröffentlichen neue Single „Overrated“ vom kommenden Album „Lost In The Waves“

Nach ihrem Meisterwerk Fantasy (2018), das zeigt, wie erfolgreich die Band es geschafft hat, sich einen Namen zu machen und sich mit ihrem eigenen Stil zu behaupten, sind die in Marseille, Frankreich, ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks mit voller Power zurück!

Frischer und härter als je zuvor veröffentlichten sie Rainfall, Lost In A Wave & Paralyzed und starteten offiziell den Pre-Order für ihr drittes, bevorstehendes Album namens Lost In The Waves.

Das härteste und organischste Album, mit einem kompromisslosen, unverwechselbaren Stil. Das ist Landmvrks in seiner reinsten Form. Lost In The Waves wird am 19. März 2021 via Arising Empire als CD, limitiertes Vinyl in zwei verschiedenen Farben und als limitierte, special Fanbox erhältlich sein. Jetzt sichern.

Landmvrks haben ihre heavy und super eingängige vierte Single Overrated veröffentlicht, die jetzt weltweit digital erhältlich ist!

Jetzt Overrated ansehen:

Das neue Album Lost In The Waves kann man hier vorbestellen: https://Landmvrks.lnk.to/lostinthewaves