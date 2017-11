Hallo zusammen, mittlerweile ist die Laute Helden-Familie auf 12 Bands angewachsen.

Wir sind sehr stolz darauf nun bereits ein Dutzend guter Bands aus den verschiedensten Genres deutschsprachiger Musik mit im Boot zu haben.

Aktuelle und kommende VÖ’s 2017:

Die Jungs von B.O.S.C.H. haben soeben ihr neues Album Fleischwolf (CD, Ltd. Edition Fan Box) erfolgreich veröffentlicht und Herren werden am 17.11.2017 mit neuem Sänger Hubert Kah ihr neues Werk Neue Deutsche Herrlichkeit (CD, Ltd. Edition Fan Box) unters Volk bringen. Schaut mal in unserem neuen Laute Helden-Shop vorbei und sichert euch exklusive Bundles, Shirts und auch noch die letzten der limitierten Boxen und vieles mehr.

Hier geht’s direkt zum Laute Helden-Shop – www.laute-helden.de

Laute Helden – neue Bands und VÖ’s 2018:

Auch 2018 wird LAUT. Derzeit basteln bereits Eschenbach, Saitenfeuer, Unherz, Herzlos und Onkel Tom an neuem Material. Mehr Infos zu den einzelnen Releases folgen in Kürze. Außerdem kommen noch 2 oder 3 Alben von neuen Bands dazu die demnächst zu Laute Helden gehören werden – lasst euch überraschen. Es gibt demnächst noch sehr spannende Neuzugänge bei uns!

Die letzten Videos der Laute Helden-Bands:

Hier die letzten Videos die wir veröffentlicht haben – mehr finden sich auf unserem YouTube Channel.

Herren – Liebessachen

https://youtu.be/j5w3v3t4oCE

B.O.S.C.H. – Schock

https://youtu.be/YYuelK5aDpU

Apron – Alice D.

https://youtu.be/B7LEc8enDg8

Übergas kommen übrigens am 10. November, also kurz vor ihrer Europa Tour mit Pro-Pain, noch mit einem neuen Video zu Dickes Wasser und dünnes Blut

So und bevor ihr euch nun alle mit den leckeren Weihnachts Süßigkeiten eindeckt und total gemütlich und träge werdet – geht mal wieder auf ein geiles Live Konzert! Möglichkeiten dazu gibt es genug. Siehe unten 🙂

Laute Helden-Bands – live:

B.O.S.C.H. als Support von Stahlmann

10.11.17 – Lübeck / Rider’s Cafe

14.12.17 – Wuppertal / LCB

27.12.17 – Göttingen / Exil

28.12.17 – Kaiserslautern / Kammgarn

29.12.17 – Ingolstadt / Eventhalle Westpark

…mehr Shows mit Stahlmann folgen im Frühjahr 2018Herren live

16.12.17 – Dessau / Beatclub – Jahresabschlusskonzert

Mehr Shows in 2018!Hopscotch live

8.12.17 – Darmstadt / Goldene KroneÜbergas live als Support von Pro-Pain

17.11.17 D-Lünen – Das Greif

18.11.17 B-Roeselare – De Verlichte Geest

19.11.17 D-Düsseldorf – Tube

20.11.17 D-Erfurt – From Hell

21.11.17 D-Döbeln – KL17

22.11.17 CZ-Karlovy Vary – Slash Bar

23.11.17 CZ-Kojetin – Sokolovna

24.11.17 CZ-Ceske Budejovice – Dead End Fest

25.11.17 NL-Ulft – DRU Fabriek

26.11.17 B-Gierle – JK’T Hoekske

27.11.17 D-Hameln – Sumpfblume

28.11.17 D-Rostock – Mau Club

29.11.17 D-Berlin – Lido

30.11.17 PL-Zory – Ozi Pub

01.12.17 CZ-Chrudim – R Club

02.12.17 D-Mannheim – 7er Club

03.12.17 F-Longwy – Lacuna Club

04.12.17 D-Freiburg – Walfisch

05.12.17 CH-Lenzburg – Met-Bar

06.12.17 CH-Bellinzona – Pit Club

07.12.17 CH-Chur – Palazzo

08.12.17 D-Bischofswerda – Eastclub

09.12.17 D-Freiensteinau – Grillhütte Salz/Pogo U.T.

Herzlos live

23.12.17 Kaiserslautern / Irish House – Jahresabschluss

13.01.18 Adelsheim / Live Factory – Auf ein neues Jahr Festival

Apron live

3.11.17 Köln – Jungle Club

11.11.17 München – Backstage, Punchfest

15.11.17 Wolfenbüttel – KuBa Kulturhalle

16.11.17 Berlin – Nuke Club

18.11.17 Leipzig – Hellraiser

19.11.17 Rostock – M.A.U. Club

23.11.17 Nürnberg – Der Cult

24.11.17 Cham – L.A. (Dritte Wahl Support)

25.11.17 Stuttgart – Universum

Saitenfeuer live

23.12.17 Leipzig / Naumanns Felsenkeller, Jahresabschluss

Scherf & Band live

03.11.2017 Köln / Domhof (Schrei der Bäume Charity)

17.11.2017 Wiesbaden / Schlachthof mit New Roses

Scherf & Band als Special guest der

Prime Circle „If You Don’t You Never Will Tour 2018“

14.02.18 Wilhelmshaven / Pumpwerk

15.02.18 Osnabrück / Rosenhof

16.02.18 Hameln / Regenbogen

19.02.18 Leipzig / Täubchenthal

20.02.18 Köln / Bürgerhaus Stollwerck

21.02.18 Saarbrücken / Garage

22.02.18 Mannheim / MS Connexion Complex

24.02.18 Stuttgart / clubCANN

25.02.18 Freiburg / Waldsee

27.02.18 Kempten / Kultbox

Unherz live

25.11.17 Aschaffenburg – Hartbeton Festival

16.12.17 Brühl – JUZ, Ex-Plizit Jahresabschluss

16.02.18 Oberhausen – Turbinenhalle, POGO Festival

13.07.18 Manrode – Sportplatz, Fest Evil

Onkel Tom live

09.12.17 Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

16.12.17 Berlin – Huxleys Neue Welt, Toxpack X Heimspiel Festival

31.12.17 Osnabrück – Bastard Club, Silvester Party mit Onkel Tom

17.05.18 Drachhausen, SpreewaldRock Festival

