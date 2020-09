Lazarus Dream: präsentieren erstes Video „Wings Of An Eagle“

Es tut sich was in der Kaiserslauterer Musikszene: Die neue Hardrock- und Progressive Metal Band Lazarus Dream will international auf sich aufmerksam machen. Der harte Kern des Projektes sind Sänger Carsten „Lizard“ Schulz (u. a. Book Of Reflections, Dead End Horses, Devoid, Frozen Rain, Iain Ashley Hersey, Jay Parmar, LaValle, Midnite Club, Rik Priem’s Prime, Roger Staffelbach’s Angel Of Eden, The Carsten Lizard Schulz Syndicate, ex-Evidence One, ex-Domain, ex-Mr. Hate, ex-Sanvoisen, ex-Sheldon Scrivner’s July Reign, ex-Thomas Hapke) und Multiinstrumentalist Markus Pfeffer (Winterland, Pfeffer Ydolem, ex-Scarlett, ex-Nachtgreif). Mit den Gästen Markus Kullmann, Thomas Rieder, Sabrina Roth und Thomas Nitschke haben sie nun ihr Debütalbum Alive fertiggestellt und präsentieren mit dem Videoclip zu Wings Of An Eagle von Christian Esche einen ersten Vorabsong.

Das Debütalbum Alive erscheint am 13. November 2020 via Pride & Joy Music und kann ab heute online vorbestellt werden.

