Knock Out Festival 2020: muss aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden

Am 19. Dezember hätte die dreizehnte Ausgabe des Knock Out Festivals in der Karlsruher Schwarzwaldhalle stattfinden sollen. Aufgrund des Verbotes für Großveranstaltungen bis mindestens 31.12.2020 muss nun auch die absolute Indoor-Pflichtveranstaltung für Rock- und Metalfans dem Corona-Virus weichen und zieht auf den 11. Dezember 2021 um.

Das bisher für dieses Jahr bestätigte Line Up bleibt laut Veranstalter das Gleiche. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstaltung, die schon in den letzten Jahren restlos ausverkauft war, wäre auch in diesem Jahr wieder sold out gewesen. Der Vorverkauf war trotzt der aktuellen Corona-Krise weiter auf Hochtouren gelaufen – bis nun durch das erweiterte Großveranstaltungsverbot das Aus kam. Wer bereits ein Ticket gekauft hat, muss trotzdem nicht traurig sein: alle bestätigten Bands ziehen 1:1 auf Dezember 2021 um. Das bedeutet: Orden Ogan, Eclipse, Mystic Prophecy sowie drei weitere Bands inkl. einem Mega-Headliner warten am 11. Dezember 2021 auf die Rockfans.

Der Vorverkauf für den neuen Termin beginnt ab sofort. Derzeit sind alle VIP Tickets und Sitzplätze ausverkauft. Um jene, die bereits ein Ticket erworben haben, aber am 11. Dezember 2021 nicht können, werden sich die Veranstalter im direkten Austausch kümmern. Hierzu wird jeder Käufer eines 2020er Tickets direkt angeschrieben und kann über ein Web-Formular die Erstattung beantragen. Als kleines Dankeschön für alle, die ihr Ticket behalten, gibt es ein Sammlerticket!

Das Knock Out Festival ist das größte Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands und hat neben den angesagten Namen der Rock- und Metalszene einen großzügigen Biergartenbereich, ein vielfältiges Gastroangebot und eine VIP-Area zu bieten.

Seit etlichen Jahren ist es für viele Metal- und Rockfans aus ganz Deutschland ein absoluter Pflichttermin, was sich auch in diesem Jahr am guten Ticketvorverkauf erneut bestätigt.

Bei Deutschlands lautester Weihnachtsfeier standen bereits Szene-Größen wie Avantasia, Helloween, Blind Guardian oder Sabaton auf der Bühne.

Tickets sind im Bottom Row Shop erhältlich unter:

https://shop.bottomrow.com/knock-out-festival

Festival: www.knockout-festival.de